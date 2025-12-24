北市隨機殺人案模仿犯激增！恐嚇案件累計27件 首例已遭起訴並建請重判

北市隨機攻擊掀模仿潮 27件恐嚇案！首例恐嚇案被告已遭起訴，檢方建請求重刑。 圖：翻攝自網路／新頭殼合成

[Newtalk新聞] 北市張文隨機攻擊事件後引發模仿效應，從網路揚言「跨年夜炸機場」到公車上高喊「丟手榴彈」，虛實恐嚇頻傳。刑事局統計已累計27案，警方全面追緝。司法單位已採取強硬作為，桃園唐姓男子因發文影射張文案於21日落網，地檢署23日偵結起訴並建請重判，成為全台首例，警方也重申散布恐嚇絕不寬貸。

針對這波模仿浪潮，司法單位已祭出鐵腕。桃園唐姓男子因在張文案發當晚，發文稱「真的有人做了我想做的事情」，於21日落網。桃園地檢署昨(23)日火速偵結，將其起訴並建請法院從重量刑，這也是全台首起被起訴的相關案例。警方重申，對於任何散布恐嚇訊息、造成社會不安的行為絕不寬貸，呼籲民眾切勿以身試法。

驚悚場景也在街頭上演。新北市蕭姓男子前天搭乘淡水客運時，竟在講電話時高喊「要死一起死」、「要去丟手榴彈」，嚇壞車上乘客急忙報案，警方隨即持盾牌衝上車將其制伏；蕭男事後供稱是因勞資調解不順才失控。無獨有偶，高雄李姓男子為求好玩，竟在捷運站亂按緊急鈴謊報有「炸彈客」，遭逮後稱只是「手癢」，昨(23)日凌晨落網。這兩起案件的主嫌，目前均已遭檢警移送法辦或聲押獲准。

網路空間同樣不平靜，許多人躲在螢幕後散布極端言論。台北市林姓男子發文感嘆「鄭捷當年如果有槍就好」，甚至質疑張文為何不選在跨年犯案，因動機是對社會不滿，前天遭拘提後已被聲押；高雄蘇姓男子則狂言「張文、鄭捷都是我的人」，預告跨年要幹大事、炸小港機場，同樣被警方迅速逮捕並聲押獲准。

