北市隨機殺人案檢討 賴清德：強化快打部隊、佈建反恐警力

台北市昨晚發生隨機攻擊事件，包含犯嫌張文在內4人死亡，總統賴清德今（20日）至警政署聽取事件報告，賴清德說，除了查明真相，讓民眾了解；對於警力的精進，賴清德指示，不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐的警力的佈置、訓練，在制度方面來建置。

賴清德赴請政署聽取事件報告。（圖／中天新聞）

賴清德今天在政院長卓榮泰的陪同下，到警政署聽取事件報告，並做出以下指示，希望大家共同朝此方向一起來精進：

第一個就是，在醫療照護方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計畫性的來推動。中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。

第二個，要強化專案小組的功能。剛剛法務部鄭銘謙已經提到，台高檢已經指揮相關單位成立專案小組。他希望這個專案小組應該要全面、深入、擴大對這個案件的調查。對凶手的背景、犯案的動機、有沒有幫凶、有沒有受人指使、資金來源到底來自何處，不因為第一時間沒有查到線索就輕易斷案，一定要持續追討、查明真相，公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

第三個面向是，應該以此案件為戒。剛剛卓榮泰跟台北市長蔣萬安都已經分別提到，還有交通部長陳世凱有提到，包括機場、車站、捷運、人流多的地方，或者是重要的活動，都要加強佈置警力。這個很好，還要仔細檢討、精進、擴大，而且建立制度；一定要讓快速部隊發揮功能，同時要考量反恐的警力的作為，制度化來建立。

賴清德說，不管這一個案件最後調查的結果如何，但這種有計畫性的，先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至於跳樓自殺，都應該要更謹慎、更積極的來建立一套制度。

賴清德強調，警政署、內政部長劉世芳、警政署長張榮興，要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能。一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速介入制裁，而且要有能力制止這種攻擊行為。而且要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐的警力的佈置、訓練，在制度方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟民眾的安全。

最後，賴清德說，剛剛卓榮泰跟蔣萬安都已經分別提到，就是對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或者是受傷的民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至於後事的協助，政府都應該要好好地來協助民眾、幫助民眾。

