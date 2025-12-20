北市隨機殺人案釀4死慘劇 高虹安提醒：遇緊急狀況「先逃離、別圍觀」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

台北車站、中山站商圈發生隨機殺人事件，造成4死9傷慘劇，引起全台關注。新竹市長高虹安表示，她以最沉痛的心情，向罹難者家屬致上最深切的哀悼，也為傷者祈福早日康復；同時宣布市府會持續強化治安維護與公共安全，和大家站在一起，更呼籲民眾先遠離現場，而不是圍觀、追拍。

高虹安宣布市府會持續強化治安維護與公共安全，和大家站在一起，更呼籲民眾先遠離現場，而不是圍觀、追拍。（圖／市府提供）

高虹安強調，她已責成新竹市警察局立即提高勤務戒備，針對本市車站、轉運站、商圈、市場、校園周邊等人潮密集處加強巡守與應變整備；同時也與中央相關單位保持密切聯繫，隨時掌握情勢、強化跨縣市的安全合作。

高虹安也向市民朋友喊話，如遇緊急狀況，先遠離現場，不圍觀、不追拍，並立刻通報110、119等專線；高虹安呼籲，網路訊息以官方公告為準，避免轉傳未經查證的內容，讓第一線處置與社會情緒不再受到干擾。

