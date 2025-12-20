北市隨機殺人案釀4死！兇嫌張文胞兄在高雄工作 陳其邁證實「與家人已5年沒聯絡」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／高雄報導

台北車站、中山站商圈發生隨機殺人案，造成包括兇嫌張文在內的4人死亡，外界也關注起張文的背景及犯案動機。而張文的哥哥在高雄工作，高雄市長陳其邁今（20）日證實此事，但張文的哥哥坦言，張文與家裡已經5年沒有聯絡，且家人不清楚張文居住地跟活動情況，相關資料都彙整給台北市政府跟警政署。

高雄市長陳其邁今（20）日證實此事，但張文的哥哥坦言，張文與家裡已經5年沒有聯絡。（圖／市府提供）

陳其邁表示，高雄市自昨晚起全面提升維安警力強度與密度，於大眾運輸系統加強佈署；今日一早他也親自到高雄火車站視察警備狀況，下令警察機關強力執法，排除任何危及人身安全的狀況，同時提醒執勤人員務必注意自身安全。

陳其邁也說，目前已動員234名警力，高雄火車站則派遣34名警力進駐，車站、重要交通樞紐及人潮密集處均為執法重點，維安工作保持最高警戒。對於任何可疑行為或危及治安的狀況，將運用優勢警力迅速排除，也感謝所有維安員警及相關人員的辛勞付出。

陳其邁強調，市府已加強各交通運輸樞紐及場站的聯防機制，包含臺鐵、高鐵、捷運公司與轄區分局，並與捷運警察、鐵路警察等單位密切協同警備，部署快速打擊部隊以利第一時間提供支援；同時要求捷運公司、臺鐵及高鐵強化場站監視系統與監控密度，逐一盤點並排除可能風險因素。



