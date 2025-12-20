北市隨機殺人案 凶嫌有預謀、案發前勘查地形

台北前晚發生隨機傷人事件，府院高度重視，全國交通場站戒備，桃園國際機場也提高維安規格。記者季相儒／攝影

「一二一九北市隨機襲擊事件」釀四死十一傷慘劇，震驚全國。賴清德總統昨率國安團隊與閣揆、多名部會首長到警政署聽取偵辦專案報告，要求徹查嫌犯張文是否有幫凶或受人指使，釐清其金錢來源，並要求強化快速打擊部隊功能，往反恐警力部署訓練制度配置；國安團隊罕見加入聽取報告，此案顯然已上升至國安層級。

民眾昨天自發帶著白色花束，到發生隨機傷人事件的地點哀悼受害者。記者許正宏／攝影

犯案前搜尋鄭捷

警方偵辦發現，張文事前縝密計畫，準備大量汽油彈、煙霧彈與刀具，案發前更先勘查地形；警方鑑識張文平板電腦，他曾多次上網搜尋犯下捷運隨機殺人案的鄭捷，懷疑是鄭捷的模仿犯。

台北車站周邊鬧區前晚發生這起宛如恐怖攻擊事件，昨陸續有民眾帶著百合、白玫瑰等花束到案發地獻花，現場有二組制服警察巡邏。追思者留下紙條哀嘆「願逝者安息、傷者康復」，也有人義憤填膺道「望凶手於十八層地獄永燃燒」。

警政署長張榮興指出，研判張文犯案過程未與他人接觸，但是否有共犯，還要清查。警方鑑識發現凶嫌制定縝密計畫，多次上網搜索鄭捷的犯案經過與評價。

張榮興說，張文行凶前，前天下午先在中山區縱火，隨後回租屋處換裝準備，傍晚前往北車、南西商圈陸續行凶，警方事後勘驗，張文準備五十三瓶汽油彈、廿四顆煙霧彈及十三把刀具，更在案發前數天勘查南西商圈地形，顯見早有預謀。

賴總統昨以高規格團隊到警政署聽取報告，除閣揆及交通、法務、內政、衛福部等部會首長參與外，更有國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥加入。賴總統除要求警方查出真相，釐清嫌犯背景、動機外，更要警方將快速打擊部隊的訓練與反應能力提升到反恐層級。

此案發生後，全國警方加強戒備，提高見警率，並增強網路巡邏與偵辦留言恐嚇網友，嚴防模仿行為。各地交通場站也加強巡邏。

台北市長蔣萬安說，人潮聚集處提升警力部署，即將到來的跨年晚會落實場檢，特勤警力進駐，中央保安警力加入，防爆車、偵爆犬及各項強化措施加強維安。

不過，前晚、昨天各有數名不明帳號網民聲稱是「張文兄弟」，要在高雄火車站、台中新光三越等地行凶。昨天新北市蘆洲捷運站外，邱姓男子大喊「我有槍」，遭警方壓制。新北市呂男昨持兩把菜刀闖進加油站內的便利商店，也遭警方逮捕。

台北市法務局表示，在台北車站英勇阻止犯嫌遭刺死的余姓男子，將從優爭取北捷補償金五百萬、犯保法補償金一百八十萬，以及北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例的撫卹金六百萬，最高可領一二八○萬元；在誠品南西店身亡的死者賠償，市府將與業者法務部門接觸，協助被害人洽談保險理賠。

