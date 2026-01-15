北市隨機殺人案 北檢：張文個人長期策畫無共犯

（中央社記者林長順、謝君臨台北15日電）台北地檢署偵辦北市隨機殺人案，今天偵查終結，由於凶嫌張文死亡，不起訴。北檢表示，本案為張文個人自行單獨長期籌備策劃犯案，並沒有其他組織及共犯成員參與。

檢方認定，張文本案的犯行均為他個人自行單獨長期籌備策劃犯案，顯非受犯罪組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示、教唆或動員所致。

北檢指出，張文涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可於車站、公共場所持有管制刀械，及刑法恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物、殺人、殺人未遂、預備殺人等罪嫌。然因被告已死亡，依法為不起訴處分。

廣告 廣告

27歲、無業的張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。北檢今天偵查終結，處分張文不起訴，並與警方共同召開記者會。

檢警調查，張文自民國109年起，資金僅來自於母親及個人薪資所得等，總計新台幣198萬6961元，查無其他不明資金來源。

此外，張文自112年8月28日將中華郵政及元大銀行帳戶內款項全數提領後，直到去年12月19日案發前，統計張文可動用資金共計有96萬7438元。

檢警清查張文在此期間的資金支出情形，除軍用仿真煙霧彈是於去年1月12日及13日分別匯款支付共4萬8200元外，購買本案主要犯罪所用之物，如刀具、電動磨刀機、製作汽油彈的玻璃瓶、白蠟、白色實心聚苯乙烯球（即保麗龍），以及防毒面具、戰術手套、多功能戰術背心、防風打火機等物，均自露天拍賣及蝦皮購物網站平台購入，合計3萬7563元。

另外，張文自112年8月29日至去年12月房租支出30萬1108元、押金3萬4000元；另其他自網路購物貨到付款的現金支出1969元、中華郵政VISA金融卡消費支出計16萬6786元、於公園路租屋處扣押剩餘的現金1434元，其餘37萬6378應該是在失業期間（112年8月29日至去年12月19日，共計844天）個人生活支出（平均每日約445.9元）。

檢警認為，由此可見，張文手頭資金足以支應本案犯行，應無需他人再行支應，也未見有組織、共犯挹注情形。

檢方表示，根據監視器影像、YouBike使用資料及悠遊卡使用資料綜合研判，均為張文單獨1人，查無其他共犯身影。

檢方查出，根據張文的3個手機門號的通聯紀錄、所使用通訊軟體或社群帳號Line、Facebook、Discord、Reddit等，均未見明顯發文、互動或持續對話，查無與其他組織或共犯聯繫。

另外，張文的Google帳號雲端文件所存的攻擊計畫書，自去年10月5日創建以來，並反覆編輯直至去年12月16日止（檢視及編輯紀錄共計61筆），經檢視該文件「存取權限」與「編輯紀錄」，均為張文個人所申請的單一帳號所存取編輯，未見其有將該攻擊計畫文件分享他人共用的情況。

北檢表示，本案發生後，台灣高檢署責成全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」專責處理涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，即時啟動通報及應處作為，直到今年1月14日止，各地檢署偵辦相關案件共51件，尚查無與張文有所關連。（編輯：蕭博文）1150115