北市隨機殺人案 賴清德籲中央地方引以為鑑、檢討改進

台北市上周五發生隨機攻擊案件，賴清德總統下令強化無差別攻擊應變能力。（圖：賴清德臉書）

台北市發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，引發社會高度關注。賴清德總統今天（23日）在「全社會防衛韌性委員會」開場致詞時強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事為鑑，中央和地方能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

「全社會防衛韌性委員會」今天舉行第6次委員會議，賴清德總統表示，今年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞，卻也看到國人堅毅不屈的精神。

賴清德總統指出，不論是救災人員或軍方的立即投入、 中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助，這些不僅彰顯了，台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，「我要說，台灣精神，就是團結精神。」

賴清德也提到，上周五發生的北市隨機襲擊事件造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。「我要再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。」

對此，內政部長劉世芳在會中進行簡報時，就「無差別攻擊」提出因應作為，將統合警消各單位，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域或活動主辦單位保全人員，從裝備、訓練及演習，來強化危機應變能力。