北市隨機殺人案 賴清德赴醫院探視傷者：全面徹查、加強警力

因妨害兵役遭桃園地檢署發布通緝的27歲男子張文，涉嫌昨先行在租屋等處縱火後，昨晚在台北車站與捷運中山站進行隨機攻擊，造成多人傷亡。賴清德總統今早（20日）臨時赴台大醫院探視傷患後表示，已交待全面深入調查，向社會交代真相；未來公共場及人流眾多處將加強部署警力，快打部隊能及時發揮功能，保護民眾。

賴清德總統前往醫院探視受傷民眾。（中天新聞）

賴清德總統原訂上午受邀出席一場新書發表會，昨晚獲知台北市這起隨機砍人事件後，臨時變更行程，今早在衛福部長石崇良、台大醫院院長余忠仁，先在台大醫院探視遭襲擊留院治療的民眾；稍後預計還將前往聯醫和平院區、聯醫中興院區探視其他因這起砍人事件而受傷患，並聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。

賴清德在探視後發表簡短講話，他說:「首先，我要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼。並且慰問家屬。也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院盡全力搶救傷患。」

賴清德指出「同時，我也要對在這個事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意。你們展現的英勇行為令人欽佩。另外，我已經要求檢警調相關單位。務必針對歹徒，個人的背景、犯案的動機，有沒有共犯？背後有沒有人指使？一定要進行全面、深入、徹底的調查，並且將真相向社會交代。」

賴清德說，「未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力。 而且快打部隊一旦有事情發生的時候，能夠及時發揮功能，讓民眾可以得到保護。」

這起隨機砍人事件，送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包括台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。目前已知造成4人死亡；其餘11名傷者，目前仍有6人繼續留院治療，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

據檢警調查，嫌犯張文在隨機砍人犯案前，疑在租屋等處進行縱火，再轉往台北車站等地犯案，在犯案後墜樓不治身亡。

據桃園地檢署通緝資料指出，張文過去曾為志願役軍人，但於民國111年間因酒駕遭國軍汰除，因遷移戶籍後未依法申報，導致原定於113年11月25日報到的教育召集令無法送達，今年7月再因未依規定到案參加教育召集，涉犯《妨害兵役治罪條例》，桃園地檢署於114年7月11日正式發布通緝。

