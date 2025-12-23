北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

台北捷運19日傍晚發生通緝犯張文持刀連續攻擊事件，造成4死11傷悲劇，第一案發在北車M7、8出口，57歲余男見有人丟煙霧彈上前制止，不幸死亡，市府要額外給予600萬慰問金。本報資料照

台北市隨機襲擊事件造成含兇手在內4死，北市法務局指出，目前已協助被害人釐清相關保險事宜，已協助3位死者家屬向犯保協會申請180萬補償金，並依照案發地點、及個案狀況協助申請理賠。不過南西誠品所承保新光產險針對公共意外險則不予理賠。

法界人士分析，站在保險公司立場，公共意外責任險理賠需與百貨公司有直接關係，例如寶林案是有存在消費行為，保險公司需理賠，但兇手闖進誠品行兇，與民眾在誠品消費無直接關係，判定上就不需理賠。

法務局說明針對本案3位亡者家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金，現階段已完成亡者家屬及受傷，民眾可獲得相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則協助受害者申請相關補償，依事發地點，捷運公司已啟動「大眾捷運系統旅客運送責任保險」理賠程序。

根據統整列表，市府對於死傷者皆已發放關懷慰問金，3名死者包含在北車保護遇難的余先生可獲捷運公司理賠500萬、犯保協會180萬元；在誠品南西4樓死亡王先生則可獲得犯保協會180萬補償金；誠品南西店外騎車準備上班死亡蕭姓騎士則同樣可獲80萬補償金，且依照勞基法規定應給予45個月平均工資、家屬則婉謝慰問金。

法務局長連堂凱表示，除上述補償外，針對守護市民的余先生，市府將另依「北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例」，發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元喪葬補助金，在其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問。

