北市隨機殺人至少4死！鄰居曝兇手張文「自小乖巧」：但鮮少與人熟識

社會中心／綜合報導

鄰居受訪表示，北市恐攻兇手張文自小乖巧，但鮮少與人熟識。（圖／翻攝畫面）

恐攻兇手張文今（19）日傍晚五點多，在台北車站內M7出口不明原因丟擲多顆煙霧彈，1位民眾上前制止被砍死亡。張文接著持長刀至北捷中山站外隨機殺人，且丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店砍人，最後墜樓輕生不治。目前共至少造成4死9傷。張文為桃園楊梅人，媒體報導，鄰居受訪表示「張文自小乖巧，但鮮少與人熟識。」

張文為楊梅人，警方到住家時，張文的父母已到台北說明案情，警方持搜索票搜查住家，確認是否有煙霧彈等違禁品。媒體報導，鄰居受訪表示「張文家在此已逾30年，平日不常與鄰里互動；張文自小乖巧，但鮮少與人熟識。」

恐攻兇手張文過去曾為志願役軍人，但於民國111年間因酒駕遭國軍汰除。桃園地檢署證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。



