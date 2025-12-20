北市隨機殺人釀4死！ 柯文哲發文分析：焦慮情緒外溢傷及無辜「用極端方式攻擊路人」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

昨晚台北市隨機殺人造成兇嫌張文在內的4人死亡，震驚全台。前台北市長、民眾黨前主席柯文哲今（20）日下午也對此事件發文，分享關於北捷事件的反省。柯文哲直指，最近大家都感受到生活的壓力變重了，情緒更緊繃，也缺乏耐心，沒有安全感；焦慮累積變成憤怒，情緒外溢變成傷害無辜的人，有些人是在網路上霸凌攻擊網友，但更可怕的是，有人用極端方式攻擊路人。

柯文哲呼籲，面對這樣的悲劇應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？（圖／民眾黨）

柯文哲坦言，這場悲劇裡的傷亡者和你我一樣，在辛苦工作之餘，只想短暫放鬆，過著平凡的普通日子。尤其讓我們不捨的，是很多人碰到危機的當下，不顧自身安危的奮力化解衝突，是那看似普通的超人，讓這個社會看見了正直與正義。

廣告 廣告

柯文哲呼籲，面對這樣的悲劇應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。他建議，多一點傾聽，少一點指責；多一點包容，少一點批判；多一點關懷，少一點攻擊，社會的安全，除了政府的制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人。

柯文哲強調，希望能更溫柔地對待身邊的人，尊重網路上的人，友善面對不認識的路人；沒有任何情緒的宣洩，要用他人的情感，甚至他人的生命來承受。柯文哲也說，願逝者安息，願傷者早日康復，也願台灣緊繃的社會能趕快降溫，我們都能夠找回平靜。「對別人好，你一定也會變得更好。」

更多FTNN新聞網報導

北市隨機殺人案釀4死！兇嫌張文胞兄在高雄工作 陳其邁證實「與家人已5年沒聯絡」

北市隨機殺人案釀4死慘劇 高虹安提醒：遇緊急狀況「先逃離、別圍觀」

新北耶誕城不停辦！ 侯友宜：提高警力佈署「讓人民能夠安定下來」

