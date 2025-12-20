北市隨機殺人釀4死！警政署初步排除恐怖攻擊 曝賴清德要求深入調查嫌犯背景

警政署長張榮興（右）。李政龍攝



台北市昨天晚間發生北捷隨機攻擊事件，27歲男子張文在台北車站及中山商圈投擲煙霧彈並隨機持刀攻擊，最後逃到誠品南西店墜樓身亡，事件共造成4人死亡、多人受傷。警政署長張榮興今（12/20）天表示，前這起案件認定是「隨機、有計謀的襲擊事件」，初步排除恐怖攻擊的狀況。他也透露，，雖然目前尚無發現有共犯，不過總統賴清德仍然交代，要求全面深入調查嫌犯背景與金流等。

總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等官員今早前往警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，張榮興在會後接受訪問時表示，今天報告中特別要了解張嫌是否有共犯與動機，雖然目前尚無發現有共犯，不過賴清德仍然交代，要求全面深入調查嫌犯背景與金流等，因為從犯罪證物中可見有大量危險物品，為了更謹慎會全面清查，犯案動機也要更進一步偵查，向國人報告真相。

廣告 廣告

對於外界質疑，張嫌從北捷到中山站的1小時期間，為何沒有員警攔阻？張榮興解釋，因為嫌犯過程中有回到旅館，雖然第一時間北市警局與警政署有支援、圍捕，但當下還沒確認嫌犯身份，事實上在張嫌逃逸1小時後才確認身份，未來會以此為鑑做更精緻的勤務部署。

另外，對於張嫌是否模仿犯，張榮興表示，警方第一時間就啟動調查，希望國人不要有相關行為，警方一定有能力維護國人安全。

媒體追問，為什麼張嫌從地下街一路走到中山犯案，卻沒有員警攔阻？張榮興重申，當時因為還沒查出張嫌身分，若有確認就會追擊，目前這起案件認定是「隨機、有計謀的襲擊事件」，初步排除恐怖攻擊的狀況。

更多太報報導

卓榮泰慰問北捷恐攻死傷者 家屬悲慟問「為什麼年輕人在街上鑄下大錯」

模仿效應！「我有槍」捷運三民高中站男大吼 1警遇襲送醫

北捷隨機殺人事件 犯保協會提供全面協助