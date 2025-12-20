北市隨機殺人 張文平板雲端見「犯案計劃」策劃達半年

張文犯下北市隨機殺人案，警方在平板雲端見犯案計畫書。（圖／TVBS）

台北市發生一起震驚社會的隨機殺人案件，警方調查後發現嫌犯張文的犯案並非臨時起意，而是經過長達半年的縝密策劃。警方在張文的平板電腦雲端中發現一份詳細的犯案計畫書，內容與實際犯案地點完全吻合，包括縱火地點、台北車站及捷運中山站。儘管張文在北車附近已有租屋處，犯案前仍特意入住中山商圈旅館，並事先到各犯案地點勘查地形，顯示其計畫之周密。

張文犯下北市隨機殺人案，警方在平板雲端見犯案計畫書。（圖／TVBS）

嫌犯張文今年初來到台北車站附近租屋，從年中開始策劃整起犯案行動。警方檢視他的計畫書內容，發現與這次犯案地點完全吻合。值得注意的是，雖然張文在北車旁邊已有租屋處，但他仍在17日開始入住中山商圈附近的旅館，付了5700多元預計住三天，並在19日犯下隨機殺人案件。台北市刑大大隊長盧俊宏表示，經過數位鑑識，警方在雲端上發現嫌犯的犯案計畫，從存取權限與編輯紀錄確認都是同一個人操作。雖然犯案過程在計劃書中記載得清清楚楚，甚至策劃長達半年時間，但計劃書裡卻沒有提到殺人的動機。

廣告 廣告

台北市警察局長李西河指出，警方調查嫌犯的網路活動和數位空間，目前沒有發現任何表達語言或思想的行為。初步查證結果顯示，這是一起個人隨機的襲擊殺人案件。警方調查發現，從縱火地點到台北車站再到捷運中山站，張文都曾到現場勘查地形，但過程中沒有與他人交談。盧俊宏進一步說明，17日到19日之間，嫌犯除了步行騎機車外，從調閱的所有監視器畫面來看，他都是單獨行動，沒有與任何其他人接觸。警方查訪旅館員工也發現，張文入住期間同樣沒有與任何人接觸，目前已排除有共犯的可能性。張文的家屬表示，已經兩年多沒有與他聯絡，不明白他為何會有這樣的舉動。要釐清張文犯案的真正動機，恐怕仍有相當難度。

更多 TVBS 報導

中山站男砍人放煙霧彈闖入誠品 民眾逃躲倉庫

日系艾妥列Atre回歸！插旗台北車站 160坪搶攻50萬人流

嫌神壇太吵？ 女子撒粗鹽、細石洩憤 遭鄰居反控難相處

89歲翁無視大車視線死角！強行切入砂石車前方 被推倒慘遭輪下輾壓斷腿

