北市隨機殺人 蔣萬安最新措施：啟動全市維安升級、加強臨檢

台北市昨晚發生重大無差別攻擊事件，造成4死2傷。市長蔣萬安今（20日）緊急召開1219維安應變專案小組會議，宣布全市戒備升級，要求警察局即刻起針對各大商圈、人潮聚集地加強警力部署，警員全副武裝配備必要裝備，特勤小組進駐重要商圈。

台北市長蔣萬安主持應變會議後發表重要維安措施。（中天新聞）

蔣萬安在專案會議結束後，率副市長李四川、林奕華及相關局處首長對外說明。

蔣萬安指出，第一，警察局等相關單位從即刻起，針對台北市接下來各商圈、人潮聚集的地方，戒備全面、全市升級。包括不只是警力的增加，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車及精良的特勤小組等，在各重要的商圈，加強戒備。

蔣萬安續指，第二，場域的部分，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別在週六、週日，以及夜間包括各夜店、花博，酒吧市集等全面進行加強臨檢，以及見警率的提高。

蔣萬安進一步指出，第三，對於接下來大型活動，包括路跑、演唱會，也是全面升級戒備，包括演唱會必要的安檢門等相關措施，以及對於各捷運站人潮出入的車站，如松山車站、台北車站等，相關的偵測、偵防，包括物品等相關的作為，都會全面進行。

蔣萬安說，也要求包括捷運警察局以及捷運公司，針對各捷運站，除了加強警力保全，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散，以及無差別攻擊強度事件一旦發生的各項演練。

蔣萬安表示，其次，對於傷者以及亡者家屬後續各樣的支持協助服務，包括社會局已經啟動、派出社工，而且已建立了聯繫窗口。後續的心理諮商、補償，法律諮詢，以及對於全市民眾的安心專線，也已經啟動上線。

蔣萬安提到，另外，對於後續不幸罹難，傷者、亡者的補償。第一，已經與犯罪被害人保護協會建立了窗口，所以正在協助申請相關的補償金。

第二，保險。捷運公司以及誠品南西店，法務部與法務局也即刻建立窗口，以及正在整合相關保險。北捷這邊已經確定，對於亡者會有500萬的補償金。

第三，根據台北市政府、台北市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例，針對在台北車站M7，一位余姓先生見義勇為，來制止並且協助防止事件擴散，以及協助警方逮捕嫌犯，符合自治條約的規定，台北市政府會從寬從優給予撫卹，以及後續的補償。

蔣萬安表示，關於民政體系，各區長也會即刻啟動民政的各方協助、生活起居的照料、對於家屬的慰問等等，並會持續長時間的給予相關的協助。

蔣萬安強調，最後對於大型活動，包括跨年，警察局也已經規劃，包括現場會派特勤小組，也就所謂的霹靂小組、加強警力。另外，也會針對中央申請相關的保安警力；也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場地檢查，針對車主全面加強維安，以及警戒的升級。

