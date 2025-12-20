北市隨機殺人 蔣萬安：凶嫌非大陸籍、不實訊息別再流傳

台北市昨晚發生重大無差別攻擊事件，造成4死多人受傷。網路流傳，凶嫌張文疑為大陸籍，此引發關切是否被政治操作。對此，台北市長蔣萬安今（20日）受訪時澄清：「警察局回報，不是！不實的訊息，我們希望不要再持續的流傳。」

台北市長蔣萬安主持應變會議後發表重要維安措施。（中天新聞）

蔣萬安今早緊急召開1219維安應變專案小組會議，會後率副市長李四川、林奕華及相關局處首長對外說明，宣布全市戒備升級，針對各大商圈、人潮聚集地加強警力部署，警員全副武裝、特勤小組進駐重要商圈。另外，有關外界質疑，也做出澄清與說明。

蔣萬安在回應媒體提問後，立即趕赴警政署，與台北市警察局長李西河向賴清德總統、行政院長卓榮泰及警政署長張榮興及相關部會首長進行專案報告。

媒體詢問，有網友討論質疑，嫌犯的身份好像是大陸籍，外界擔心之後是否會變成政治操作。

蔣萬安表示，「警察局回報，不是！相關案情我想警察局應該也正在對外說明清楚，舉行記者會。我想很多訊息，統一由警察局來針對案情向大家說明，不實的訊息，我們希望不要再持續的流傳。」

媒體詢問，這起隨機殺人事件，是否屬於恐怖攻擊？

捷運中山站19日晚間發生隨機殺人事件（中天新聞）

蔣萬安指出，警察局目前正舉行記者會說明，他們目前掌握的各項的資訊，認為是一個計劃的攻擊事件。當然，所有的案情，警察局會有一個統一的說明。

他強調，要趕到警政署，因為總統、行政院要聽取報告，希望特別是台北市政府，包括市長以及警察局長要出席；對於這件事情，中央地方一定共同合作，一心全力來守護、確保民眾以及城市的安全。

台北市將針對演唱會、大型活動的加強維安，但未來捷運站是否也持續加強安檢？

蔣萬安表示，捷運公司已經啟動，包括全線增加保全人力，加強巡邏、結合捷運警察，不只是全副武裝，全面配置必要的裝備來加強巡檢，後續也會研議是否可行，捷運公司會來做一個完整評估。

網路上有質疑凶嫌張文昨晚犯行後畏罪跳樓身亡的訊息。

捷運中山站19日晚間發生隨機殺人事件（中天新聞）

蔣萬安說，警察局今天回報，以及他們正在舉行的記者會，會有一個很清楚的說明，目前掌握警察局的回報，就是畏罪墜樓。

另有網友質疑警方辦案不夠積極，可以讓嫌犯一整天先縱火，之後再犯案。台北市政府是否會檢討這部分？蔣萬安指出，警務局的記者會，會對整個案情的部分清楚、完整的說明。

至於蔣萬安今天是否已去了解傷患情況？

蔣萬安強調，「昨天第一時間，當然我就先到包括台大、馬偕以及新光醫院，針對緊急搶救的傷患以及家屬，進行了解狀況以及慰問；所以這個部分昨天晚上先緊急針對搶救的患者、去家屬慰問。後來再趕回台北車站召開專案會議。」

蔣萬安表示，「對於其餘的傷者，包括副市長等，他們也會進行慰問。社會局、民政局、捷運公司昨天晚間第一時間就已經到各醫院，針對傷者每一位都進行了解、慰問，以及了解相關的狀況。」

