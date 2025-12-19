北市隨機砍人再添1死 中山商圈30歲男送馬偕搶救不治

中山商圈再添1死。

捷運台北車站、中山商圈今（19日）傍晚先後遭到27歲張姓通緝犯投擲煙霧彈及隨機行刺，寵共造成9傷4名為，不過，晚間張嫌及一名57歲英勇乘客，先後宣告不治，稍早再傳出1死，死者是在中山站被砍傷送往馬偕醫院的27歲蕭姓男子。

案發後，警方循線追查，發現張嫌在捷運北車、中山商圈犯案前，還曾兩度縱火，分別是路邊汽機車及中正第一分局轄區租屋處，張嫌在中山闖進百貨大樓後，墜樓送醫，經院方宣告放棄搶救宣告不治。

另外，北車一名57歲余姓乘客，案發當下為了制伏張嫌，過程中遭長刀刺傷，送往台大醫院搶救後同樣宣告不治，稍早中山一名30歲遭刺男子，也因外傷OHCA送醫不治，目前全案已累計3死、5傷，仍有2命危搶救中。

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

北車、中山隨機行刺 賴清德斥暴徒：全國擴大戒備

台北隨機殺人犯沒教召遭通緝！宣告死亡 57歲英勇乘客也不治

27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯