北市隨機砍人案釀4死！北捷、北車聖誕樹熄燈3天哀悼

北捷運公司表示，今天開始心中山至雙連線形公園燈飾、中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹，將關燈3天，以示哀悼。 圖：北捷／提供

[Newtalk新聞] 北車和中山昨日發生隨機砍人事件，造成4人死亡，對此，台北捷運公司和台鐵都表示將熄燈哀悼，北捷指出，今天開始心中山至雙連線形公園燈飾、中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹，將關燈3天，以示哀悼；台鐵指出，臺北車站大廳聖誕樹將自即日起熄燈3天。

昨(19)日北車、中山發生隨機傷人事件，造成兇嫌張文在內共4死，張文先在北車地下街投擲煙霧彈，之後又身穿戰術背心現身中山商圈，並闖南西誠品砍人，更在警方追捕下逃往頂樓，最後跳樓身亡，也引起社會恐慌。

對此，北捷指出，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻耶誕樹，即日起至22日關燈3天，以示哀悼；台鐵公司也宣布，北車大廳聖誕樹將自即日起熄燈3天，以暫歇的燈光，為逝去的生命默哀。

