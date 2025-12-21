北市隨機砍人案 行員罹難前交代「記得跟我爸媽說，我很愛他們」

台北市12月19日發生大規模隨機攻擊事件，造成多人死亡。其中一人是當時停等紅燈的騎士，因失血過多倒地，事後有網友發現，其手機畫面停留在LINE對話頁面，疑似想與家人做最後道別。還有一名死者為兆豐銀行行員，當時人在誠品南西店內，仍向一旁民眾交代，「記得幫我跟爸媽說，我很愛他們。」目擊民眾事後也發文表示，已將行員的心願轉達。而今（21）日恰逢兆豐銀行家庭日，這名行員也將永遠缺席。

原擬參加兆豐銀行家庭日 行員遇害永久缺席

兆豐銀行21日在台北市立動物園舉辦家庭日活動，參與者配戴限定手環。然而，這場活動中卻有一名永遠缺席的成員，他正是在隨機攻擊事件中罹難的行員。

廣告 廣告

參與者配戴限定手環。圖／台視新聞

事發當天，誠品南西店內民眾奔逃之際，兆豐銀行一名行員卻未能逃過一劫，遭到刺傷並大量失血。當時一名熱心民眾上前協助止血，事後發文指出，他脫下外套幫忙行員止血，不斷與對方說話防止他昏迷，而行員最後仍交代，「記得跟我爸媽說，我很愛他們。」

行員生前交代民眾傳話給其父母。圖／台視新聞製圖

最終行員仍傷重不治，該名協助的民眾事後也聯繫上行員的家屬親戚，並將這句話轉達給他的父母。

該名協助的民眾事後也聯繫上行員的家屬親戚，並將這句話轉達給他的父母。圖／台視新聞製圖

原本約好一起去耶誕城 行員女友慟：永遠失去你

行員的女友也轉發貼文寫下，「寶貝，我好想你。」並提到原本約好週六一起前往耶誕城，卻就此天人永隔，令人鼻酸。

行員女友發文表達思念。圖／翻攝自Threads

行員的同事們至今仍難以置信，兆豐銀行也發表聲明，表示將協助家屬處理治喪事宜，並「從優撫恤」，而原訂22日舉辦的媒體歲末活動也先行取消。

騎士遭砍亡 生前緊握手機 「疑交代遺言」逼哭網友

另外一名停等紅燈遭到攻擊而身亡的騎士，也讓不少網友感到不捨。網友發文指出，騎士受傷後仍負傷騎車，先將機車停靠路邊並撥打電話，最後因失血過多倒地不起。

被發現時，手機畫面仍停留在LINE頁面，疑似想與家人做最後交代。網友直呼，他真的很努力撐到最後，在生命的最後一刻用盡力氣與家人道別，令人鼻酸。

騎士手機畫面停在LINE，疑似想跟家人做最後的交代。圖／台視新聞製圖

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

傳方大同葬禮今舉行 悼念儀式卡片遺言曝光

大S生前遺言曝光 曾叮囑親友告別式要做3事

飛機遭雷擊「像在窗邊爆破」 謝長廷在機上：想交代遺言