北市隨機砍人釀4死！蔣萬安下令「全市戒備升級」

這起隨機殺人案造成四死11傷，兇嫌選擇在首都台北市交通樞紐作案，全台高度警戒，台北市長蔣萬安表示，未來將針對跨年晚會，進行維安升級，現場除了有特勤警力、霹靂小組，也會向中央申請保安警力，有防暴車、鎮暴犬，嚴密對場地進行檢查。

捷運台北車站和中山站發生驚悚隨機殺人事件，台北市長蔣萬安下令全面升級戒備。

台北市長蔣萬安：「包括不只是警力的增加，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車，以及精良的包括特勤小組等，在各重要的商圈，人潮聚集地，都一定要加強戒備。」

為了穩定社會秩序，預防出現模仿犯，蔣萬安要求全市提高車站、商圈，及人潮聚集處的見警率。

台北市長蔣萬安：「這些年輕人，或人潮聚集地，特別是在周六周日，以及夜間包括各夜店，還有包括花博MAJI酒吧市集等，全面進行加強臨檢。」

尤其接下來陸續有大型活動登場，包含台北馬拉松、耶誕節、跨年演唱會。

台北市長蔣萬安：「演唱會必要我們也會有包括安檢門，車站松山車站台北車站等，偵測爆破物等相關的作為，都會全面進行，（全線各站點）高強度的演練，包括疏散以及這種，無差別攻擊強度事件，一旦發生的各項演練。」

這起隨機砍人事件波及三人喪命，還有多位傷者，北市將協助傷亡者家屬討公道。

台北市長蔣萬安：「捷運公司以及誠品南西店，法務局也即刻建立了窗口，北捷這邊已經確定，對於亡者會有500萬的補償金。」

儘管目前跡象是孤狼式犯案，但蔣萬安不敢大意，繃緊神經「戒備全市升級」。

