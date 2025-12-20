北市隨機砍人釀4死 鄭麗文嗆賴清德別一天到晚不務正業

國民黨主席鄭麗文今天赴宜蘭出席黨慶活動，她接受媒體訪問時，對於昨天北市的隨機殺人事件，呼籲賴清德總統不要把心思都放在政治鬥爭上面。（李忠一攝）

台北市昨天發生隨機殺人事件，造成4人死亡，多人受傷，今天（20日）國民黨主席鄭麗文赴宜蘭參加黨慶時，對此慘劇表達震驚，也批「負責台灣治安的內政部在忙什麼？」心思似乎都放在如何對付陸配，一定要發生重大的治安慘案後才會醒嗎？

鄭麗文說，這起慘劇發生的地點離她住的地方沒有很遠，台灣的治安、社會安全網的確出了非常大的問題；每一次發生類似的慘案我們都會大聲呼籲，但回想過去這一段時間，負責台灣治安的內政部在忙什麼？

她說，內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配，當一而再再而三的不斷祭出各種對陸配的歧視，她就一直不斷的呼籲，台灣的治安出了很大的問題，而負責全國治安的內政部，為什麼從來不把這個當作是重點施政的一個對象呢？

鄭麗文指出，從蔡英文總統時期就推動的社會安全網，到今天完全經不起考驗，發生了這種幾乎已經等同於「個人孤狼式恐攻」的危險事件，在一個善良純樸單純的社會裡頭大家很難接受，如今一而再，再而三的發生在我們的身邊。

她呼籲賴清德總統，不要一副心思都不斷的放在政治鬥爭上面，國家社會真的病了，台灣社會需要我們政府，真正用心、關心，而不是一直不斷的製造政治上面的對立、仇恨；當仇恨不斷的蔓延，社會會付出我們難以想像的代價。

鄭麗文強調，整個治安跟社會安全網已經嚴重的失靈了，請賴總統、內政部趕快回到崗位上面，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭、鬥爭、鬥爭，台灣社會已經無法再承受，這樣的一個政治亂局了。

