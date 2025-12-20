北市隨機砍人震驚全台！昔中捷奪刀「長髮哥」：忍著不哭

社會中心／徐詩詠報導



台北市昨（19）日發生駭人隨機砍人案，現年27歲、名為張文的男子，先是在捷運台北車站內施放疑似帶有毒性的煙霧彈，後續更一度在北車、中山站周遭隨機砍人，至今已釀3死、多位民眾受傷的悲劇。對此，昔日在中捷遇到持刀男並英勇對抗的「長髮哥」，面對不少網友關心，他也坦言看到新聞後「忍著不哭出來」。





北市隨機砍人震驚全台！昔中捷奪刀「英勇長髮哥」說話了：忍著不哭出來

張文在隨機砍人後，在警方圍捕下疑似畏罪墜樓身亡。（圖／民視新聞資料照）

張文在昨日下午準備作案前夕，先行在租屋處周遭放火，後續在台北車站M7出口丟擲疑似有毒煙霧彈，在旅館藏匿1小時後，便到捷運中山站周遭隨機砍人，釀至少4位民眾死亡。相關消息曝光後震撼台灣社會。對此，有網友馬上想到過往在中捷遇到持刀男，選擇英勇與對方對抗，試圖奪刀的「長髮哥」許瑞，當時他將對方擒抱住，製造機會讓一旁民眾協助奪刀，但他的眼睛旁邊也因此遭到砍傷。

廣告 廣告













北市隨機砍人震驚全台！昔中捷奪刀「英勇長髮哥」說話了：忍著不哭出來

當時中捷持刀男子被民眾壓制後，被警方逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）









在張文犯案後，不少網友也傳訊關心長髮哥，對此他在Threads上表示：「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力地在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行，對太多事情感到難過，無力陳述。早點練完回家吃飯。」不少網友也鼓勵他「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞了」、「你網路先不要滑了」、「這次嫌犯還穿裝備、帶煙霧彈⋯⋯因為現在民眾都會反擊了⋯⋯所以這次有備而來」、「我第一時間想到你，你真的很幸運也很勇敢」、「這次任務不是你的，放下吧」。









北市隨機砍人震驚全台！昔中捷奪刀「英勇長髮哥」說話了：忍著不哭出來

當時在台中捷運車廂內對抗持刀男的長髮哥，在張文犯案後收到不少關心。（圖／翻攝畫面）

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：北市隨機砍人震驚全台！昔中捷奪刀「英勇長髮哥」說話了：忍著不哭出來

更多民視新聞報導

張文到北捷中山隨機砍人！醫揭「五大特徵」撞上鄭捷、日本通魔

北市砍人影片連《玩命關頭》男星都轉發 網：在美他早變蜂窩

張文模仿犯？網竟揚言下站高雄 卓榮泰震怒：讓他變成社會公懲對象

