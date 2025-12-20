【北市隨機襲擊事件】卓揆：致敬挺身英雄 重建社會溫暖

文：記者吳典叡

行政院長卓榮泰昨日表示，政府將在最短時間內查明臺北市隨機襲擊事件真相，向受害者家屬及國人妥適說明；在追查案情之餘，政府也要為挺身阻止嫌犯的遇害民眾、克盡職責的北捷同仁，致上誠摯感謝與敬意，希望重建社會溫暖及安心。

卓揆前往三軍總醫院、三總松山分院及馬偕紀念醫院，慰問傷者及家屬，並步行捷運地下街實地了解警力配置情形，隨後陪同賴總統赴內政部警政署聽取專案進度報告。

卓揆指出，相關單位已掌握嫌犯的煙霧彈來源、汽油彈製作等資料，後續仍待確認現場民眾等關係人證詞，讓案情更加明朗。另外，在臺北車站捷運出口遇害的余姓民眾，因挺身阻止犯嫌丟擲煙霧彈而身亡，以及北捷同仁為保護機房而吸入煙霧嗆傷，中央、地方相關單位應對此等奮不顧身、捨身為人的英勇行為給予必要的作為，以表達政府與人民的感謝及尊敬。

