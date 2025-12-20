【北市隨機襲擊事件】衛福部提供每人3次免費諮商 啟動HIV感染預防專案

記者吳典叡／臺北報導

臺北市發生隨機襲擊事件，可能在民眾心中留下陰影，衛生福利部昨日宣布啟動「心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務，不限年齡，「主觀陳述、從寬認定」，方案持續到明年底。此外，事件中一名傷者為已通報並服藥穩定控制的HIV感染者，疾管署已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案。

衛福部「心理健康支持方案」，將提供北市隨機襲擊事件中目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，且不限年齡，民眾只要主觀陳述，相關單位會從寬認定，期限拉長至明年底，已和各地方衛生單位完成溝通。

廣告 廣告

衛福部說明，有需求者可依循4步驟接受服務。首先是「查詢」，此方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，可至青壯方案官網查詢；接著「預約」，洽合作機構預約，告知欲使用方案；再來是「準備」身分證明文件；最後即是接受「諮商」服務。

此外，衛福部指出，根據醫院及衛生局掌握，隨機傷人事件中的一名傷者，為已通報並服藥穩定控制的HIV感染者，由於該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜的民眾，疾管署已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。