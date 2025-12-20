【北市隨機襲擊事件】警政署強化全國勤務 確保公共安全

記者吳典叡／臺北報導

警政署昨日指出，在臺北車站捷運站及南西商圈發生隨機襲擊事件後，已立即通報全國警察機關，確實強化「提高見警率、強化聯防機制、快速通報及反應、現場應變處置」等防處作為，確保公共安全。

警政署說明，在「提高見警率」方面，於大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局（分局），加強協調、通報聯繫、立即應處；合計使用警力1932人次。在「強化聯防機制」方面，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現不法可疑，立即通報應處。

在「快速通報及反應」方面，各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。至於「現場應變處置」，即接獲案發通報後，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

警政署在大眾運輸系統場站等場所「提高見警率」，加強巡邏、重點守望。（警政署提供）