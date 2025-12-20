【北市隨機襲擊事件】賴總統探視傷者 指示建置反恐警力

記者吳典叡／臺北報導

針對臺北市隨機襲擊事件，總統賴清德昨日除前往醫院探視傷者及家屬，也赴警政署聽取專案進度報告。賴總統指出，已責成相關部會成立專案小組，對犯案動機等案情進行全面深入的調查，並將以此案為鑑，強化人流密集場所的警力部署，制度化建立反恐與快速應變機制，全力確保民眾安全與社會安定。

強化快打部隊功能 確保民眾安全

賴總統昨日上午前往內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，了解案件偵辦進度與未來應處機制，並提出3項指示。第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務外，後續長時間的健康照護跟心理輔導，要有計畫性地推動，請中央與地方共同合作；第二，強化專案小組功能，高檢署已指揮相關單位成立專案小組進行調查，務必向社會公布真相。第三，以此案件為鑑，在機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要活動加強部署警力，持續檢討精進擴大並建立制度，讓快速部隊發揮功能，同時制度化建立反恐警力作為。

賴總統也要求內政部、警政署與各縣市警察局，強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、訊息，快速部隊一定要全速趕到，並且要有能力制止這種攻擊行為，不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐的警力部署訓練制度方面建置，以保護臺灣社會安定與民眾安全。

針對在此次事件中不幸失去寶貴生命、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，以及受傷民眾的撫卹、補償、獎勵及後事等事宜，賴總統也指示政府全面提供支持與協助。

稍早，賴總統前往臺大醫院、聯醫和平院區及中興院區探視傷者，並向家屬深致關切。賴總統對不幸罹難的民眾表達哀悼並慰問家屬，也特別感謝臺大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患；同時對奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人士表達感謝與敬佩。

針對臺北市隨機襲擊事件，總統賴清德昨日前往醫院探視傷者及家屬。（總統府提供）

針對臺北市隨機襲擊事件，總統賴清德昨已責成相關部會成立專案小組深入調查，並將強化人流密集場所警力部署，制度化強化反恐與快速應變機制，全力確保民眾安全與社會安定。（警政署提供）

賴總統前往警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。（總統府提供）

賴總統強調，政府將以此事件為鑑，強化公共場所與人潮聚集區的警力與快打部隊部署，提升即時應處能力，確保民眾安全與社會安定。（總統府提供）