北市隨機襲擊案 張嫌多次變裝躲追緝 警方將省思策進

北捷台北車站及誠品南西店19日發生隨機襲擊事件，台北市警局今天(22日)說明偵辦進度，指出張姓犯嫌在犯案過程中有計劃性的多次變裝、變更交通工具，以延遲警方的追查緝捕。對於外界的批評，北市警局長李西河表示虛心接受並省思策進，但也希望社會大眾能給警方更多鼓勵。

台北市警察局22日下午舉行「1219北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會，公布27歲犯嫌張文整體作案過程。北市警局長李西河指出，目前發現張嫌早在2024年4月就開始陸續購買煙霧彈、汽油桶、防毒面具等犯罪工具，顯示這是預謀犯罪，且籌劃時間長達1年半以上。

李西河指出，張嫌從19日下午15時48分在中山區縱火到晚間18時41分跳樓身亡，中間數度變裝及變換交通工具來躲避、延遲警方的追緝。至於近期外界對於警方的批評指教，李西河也表示會虛心接受。李西河說：『(原音)各界有一些批評與指教，我們都虛心接受、省思與策進。專案小組會鍥而不捨將案子追查得水落石出，我們期盼社會大眾經過我們警察面前能夠簡單的一句「辛苦了」，相信警察同仁會感受到您的溫暖，會更加的努力。』

中山分局及中正一分局則接續報告張嫌犯案的詳細過程。張嫌在15時48分於林森北路縱火後，警方於15時55分趕到現場，並立即調閱監視器，16時取得嫌犯面容特徵，17時41分確認犯嫌身分。由於嫌犯曾2度變裝並更換交通工具，且3處縱火點侷限於中山區條通附近，第一時間無法直接聯想到會跨區犯案。

而張嫌在租屋處縱火後，隨即身著連身雨衣、拖著裝有汽油彈的行李箱進入北捷M8出口，並於17時23分丟出第一顆煙霧彈，隨後在4分鐘內接連丟擲17顆煙霧彈及3顆汽油彈，並換裝混入疏散人群逃往中山地下街。中正一分局長陳瑞基說：『(原音)他刻意變裝，在4分鐘迅速完成犯案，又利用17顆煙霧彈及汽油彈製造現場混亂，這個很明顯就是規避警方的有效偵查。造成不幸的事件，警方也感到非常的遺憾，也虛心接受各界的指教，針對未來跨單位整合、區域案件的聯動機制、還有快打部隊的迅速啟動，後續也會進行深度檢討跟優化。』

外界關切張嫌原本的犯案計畫為何？是否還有後續的攻擊行動？警方表示，張嫌的筆記中最後一站就是「中山百貨」，沒有後續目標或地點。至於犯案的資金來源，警方則表示正積極調閱張嫌的金流記錄，若有結果會立刻向外界報告。