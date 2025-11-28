濱崎步上海演唱會前一天「被取消」 花5天搭建舞台只能拆掉

【緯來新聞網】近日中日關係緊張，日本天后濱崎步原訂明天（29日）在上海舉辦演唱會，今也無預警宣布喊卡，花5天搭建的舞台只能拆除。濱崎步透過社群發佈消息，坦言：「今天中午突然接到被取消通知」、「無法置信」、「腦子一片混亂」，聲明中看得出心情大受影響。

濱崎步在上海演唱會遭無預警取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步昨才對香港宏福苑大火表示哀悼，並表示會換表演造型，不穿紅衣服、不放煙火，沒想到今天上海演唱會就遭無預警取消。濱崎步在聲明中指出，包含日本、中國在內的200名工作人員，花了5天搭建舞台，但現在只能面臨「全數拆除」的情況。



濱崎步在聲明中指出，「我不想對自己不了解的事情多說什麼，但對於演唱會上付出心力的工作人員、舞者、樂團們，感到萬分抱歉。」對於無法順利觀賞演出的1萬4千名粉絲們，她也直呼遺憾、不敢置信，並再次表達歉意，「無法面對面跟大家道歉，還必須接受舞台拆除的事實，我的心情真的無法用言語形容，真的非常抱歉。」

濱崎步在聲明中表明，上海演唱會是遭無預警取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）

近來中日關係緊張，已經不少日本藝人主動取消中國演出，包括以《惡作劇之吻》走紅的古川雄輝取消12月上海見面會，日本天團柚子也一口氣取消12月香港、上海、台北演出。如今濱崎步上海演唱會臨時遭喊卡，也讓外界推測應是與中日情勢有關。

