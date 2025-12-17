北市雙園河濱公園驚傳命案 收費員開單赫見賓士車上有男屍

收費員開單時驚見一名男子陳屍駕駛座，嚇得立刻打電話報警。翻攝畫面

台北市萬華區雙園河濱公園堤外停車場今（17）日下午發生一起死亡案件。一名停車場收費員在進行例行開單作業時，發現一輛停放在場內的賓士自小客車內，有男子躺在駕駛座上長時間未有動靜，直覺有異，隨即通報警方。

警消人員獲報趕抵現場後，因車門反鎖，遂破窗進入車內，發現車內56歲陳姓男子已明顯死亡，未送醫。警方隨即在現場拉起封鎖線進行採證，並通知鑑識人員到場協助調查。

警方初步勘驗，現場未發現打鬥痕跡，亦無外力介入跡象，確切死因及相關細節，仍有待後續相驗及調查釐清。

