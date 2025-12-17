北市雙園河濱公園驚傳命案 男子倒臥車內離奇身亡

即時中心／顏一軒報導

今（17）日中午12時許，台北市雙園河濱公園堤外停車場驚傳命案，有收費員發現一名男子倒臥轎車駕駛座上，嚇得趕緊報警；警方到場後發現男子全身已屍僵，隨即拉起封鎖線調查釐清死因，最快明（18）日會報請檢察官進行司法相驗。





轄區萬華警分局說明，今日中午12時許獲報，河濱公園堤外停車場發生命案，一名56歲的陳姓男子不明原因倒臥車內，經檢視全身已呈現屍僵，目前並未發現任何外力介入的痕跡，詳細死因待進一步調查。

