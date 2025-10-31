北市雙帥對決？吳怡農遞交市長參選意願表

▲吳怡農下午赴民進黨黨部領表，表態爭取參選台北市長。（圖／記者嚴俊強攝，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會目前著手非執政直轄市長、縣市長徵召提名作業，並訂定參選意願表達期限，至今（31）日下午5時為止。對此，有意爭取台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，下午赴黨中央遞交意願表時說，對民進黨而言，台北市一直是艱困選區，不過他相信透過正向態度，再次堅持乾淨、包容的選戰， 重新建立大家對政治的信任，「我相信絕對可以成功，我們一定要成功！」

吳怡農日前因肩關節唇受傷而開刀，左手仍在復原中，不過，他下午依舊赴黨中央遞交意願表。他受訪時表示，過去5年來，他成立壯闊台灣聯盟，與一群最棒的夥伴專注在社會韌性建設，也透過社區合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線，解決現實生活面臨的問題，他過去20多年來的工作，從商業領域、金融投資，到公部門為政府工作，到現在經營非營利組織，這些多元經驗跟視角，能為台北未來及發展，帶來正向的貢獻，「我希望能為台北的未來，注入新的活力」。

吳怡農提到，相信大家都同意，台北市是一座非常美麗的城市，可是許多的家庭，大家的生活現狀，多年以來沒有改變，「我們必須做得更好！台北市必須要是一個更安全，更有韌性、充滿機會的首都」。

對於如何做到這件事？吳怡農續指，在教育跟科技領域，一定要大力推進，幫助下一代在全球競爭中站穩腳步，更要顧到青少年身心健康、改善每個家庭居住面面臨的困難，更要提升政府及全社會面對災害應變的能力，「我希望每個市民，都能安心、安全過他們的生活」。

吳怡農提到，對民進黨來說，台北市一直是個艱困選區，不過，他相信透過正向的態度，再次堅持一個乾淨、包容的選戰， 重新建立大家對政治的信任，「我相信絕對可以成功，我們一定要成功，因為台北值得一個更安全、更充滿機會、活力的未來」。

吳怡農也預告，從今天開始，會展開一系列的客廳會，與台北市民朋友面對面對談，從家長到年輕人、從社區人士到創業家，非常期待攜手為台北未來來奮鬥。

對於是否期待雙帥對決？如何看台北市長蔣萬安施政表現？吳怡農說，蔣萬安是現任市長，他爭取民進黨提名，希望代表民進黨參選台北市長，「他當然就是我的對手」；他提到，與其談雙帥對決，或其他的一些想像，最重要的還是市民朋友、每個家庭，過去3年、4年大家的生活有沒有更好？希望透過這場選戰，讓大家看到不只是經驗不同、更具體主張，更重要是行動方案，如何達到相關承諾、在各領域做出成績，這也是他在爭取提名過程中，會與社會說明。

民進黨中央開放徵召區繳交意願表的期限，訂於10月31日下午5點截止，待資料彙整後，11月初將由選對會進行初步盤點。

