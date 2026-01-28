北市雙方案 迎輝達設點拚招商
輝達執行長黃仁勳預計29日抵台，明日將出席輝達台灣公司尾牙，後天與台灣科技業龍頭舉辦「兆元宴」餐敘。輝達總部「星艦3.0」落腳北士科T17、18基地都市計畫變更案已通過審查，最快6月開工，外界預料黃仁勳將趁來台時與台北市政府簽約並和市長蔣萬安會面，據了解，市府已規畫至少2方案與輝達討論。蔣萬安28日表示，行程還在安排。
蔣萬安昨晚受邀出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，與歷任理事長及產業界領袖齊聚一堂。蔣萬安除感謝內科協會長期作為市府最堅實的夥伴，更在會中宣布重大產業喜訊：備受矚目的輝達海外總部落腳北士科，預計將於農曆年前正式完成簽約，並於今年內正式動工。
經濟部投資審議司28日則通過輝達以33億元，認購輝達經典公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區的土地取得、開發。不足經費部分，後續輝達可能透過國內銀行借貸，或是從國外再匯入。投審司官員表示，這筆錢讓他們用來購買土地、興建商辦大樓，也代表輝達總部案已開始啟動。
北市府去年和新光人壽完成T17、18合意解約後，即對外宣布將在今年農曆年前與輝達簽約，以黃仁勳過往年前會來台參加公司尾牙的慣例來看，蔣萬安很可能29至31日間與黃仁勳碰面，親自說明輝達案進度與北士科未來規畫，並完成簽約。
據了解，北市府已準備至少2個方案提供輝達參考，其中包括蔣萬安先前透露將帶黃仁勳至北士科基地走走看看、至附近土地公廟參拜，並一起品嘗士林夜市小吃，讓黃體驗在地民俗與美食。但因市府為配合輝達決定，「黃蔣會」的模式及簽約時間、地點至昨天還在討論。
台北市研考會昨公布最新民調，市民高度肯定輝達在北士科設立海外總部效益，81.6％認為對高科技產業發展有助益，且普遍期待輝達對產業升級與提升城市國際定位的正面影響。研考會指出，整體而言，69.1％市民對台北未來吸引更多國際企業投資表示有信心，63.5％滿意市府招商整體表現。市府將持續優化投資環境，掌握民意期待，作為未來招商與政策推動重要參考。
