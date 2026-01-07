北市雙永國小動土 斥資31億2033年完工

（中央社記者陳昱婷台北7日電）經歷6次流標，台北市雙永國小新建工程今天開工，市長蔣萬安說，工程經費31億餘元，將興建地上4層、地下2層的校舍，並納入托嬰中心、停車場等設施，全數預計2033年完工。

台北市信義區永春國小及永吉國小因校舍老舊，在2022年合併為雙永國小，2024年完成舊校舍拆除，新建工程在經歷6次流標後，去年底順利發包，今天舉行開工典禮。

蔣萬安致詞表示，雙永國小是台北市第一所校舍整併並同時納入地下停車場、托育設施等公共設施的學校，滿足全齡教育與在地發展需求，讓政府資源發揮最大效益，象徵「1+1大於2」的力量。

他說，市府為此工程投入新台幣31億餘元，興建地上4層、地下2層的教學及行政大樓，並整合幼兒園、托嬰中心、圖書館、演藝廳及地下停車場，全數預計2033年完工。

蔣萬安表示，教育是所有施政的重中之重，他自上任以來，每年平均投入40億元推動校舍改建，並推動鮮奶週報政策，且最快今年9月起全市國中、小學生能享用免費營養午餐，讓教育支持從硬體建設拓展到孩子的日常照顧。

蔣萬安說，國中小營養午餐全面免費政策，將造福約18萬名學生，這不僅是教育與健康政策，更是促進社會平權、投資城市未來的重要措施，確保孩子們吃得安心又健康，厚植台北市長期競爭力。

對於免費營養午餐政策財源，蔣萬安說，市府內部已經討論很久，並持續跨局處交換意見，後續將考量整體財政及預算狀況，透過追加預算方式執行，最快9月上路。

此外，今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS通勤月票補助，台北市議會民進黨團呼籲蔣萬安與藍委溝通，以盡快審議總預算案。蔣萬安說，一直都與台北市立法委員保持聯繫，但最關鍵的還是行政院應好好和立法院溝通。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。（編輯：吳素柔）1150107