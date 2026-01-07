北市雙永國小新建校舍動工 打造全齡共融社區校園

臺北市雙永國小舉辦新建校舍第一期工程動土大典

雙永國小前身為永春國小與永吉國小，將新建全新校舍，滿足學生學習需求

第一期新建工程預計在2030年完工

雙永國小新建校舍除了作為學校使用外，還將建置地下停車場和托嬰中心

臺北市雙永國小新建校舍工程今天(7日)舉辦動土大典，宣告第一期工程正式啟動。未來將新建地上4層、地下2層的教學行政大樓，除了提供學校教學與活動使用外，也將整合社區公共服務需求，打造校園與社區共享的多功能公共空間。

雙永國小校長楊政修表示，雙永國小前身為永春國小與永吉國小，自108年展開合併規劃，並於111學年度正式成立。因應臺北市多所高齡校舍面臨結構安全與現代化需求的挑戰，教育局推動「新世代智慧永續校園」改建計畫，北市府投入總經費約31億元，校舍暨地下公共停車場工程採兩階段施工，分別預計於2030年及2033年完工。新建大樓將規劃普通教室、專科教室、行政辦公室、幼兒園、托嬰中心、圖書館、演藝廳及地下停車場等多元設施，學校和社區的需求。

楊政修校長進一步說明，本工程委託呂欽文建築師事務所負責設計與監造，建築設計以法國作曲家聖桑作品《動物狂歡節》為發想主軸，融合自然採光、節能綠建築理念與多層次學習空間。建築外觀以親和的量體與豐富色彩為基調，結合綠地、迴廊與林木元素，展現簡約而具人文溫度的校園風貌。

主持動土大典的臺北市長蔣萬安表示，雙永國小新建校舍工程在招標期間，曾面臨原物料價格上漲與缺工缺料等挑戰，歷經7次公告招標，終於於去年10月順利決標，並於12月完成簽約，正式進入施工階段。未來完工後，雙永國小不僅是孩子學習成長的起點，更將成為社區共享、世代共學、全齡共融的重要公共場域。

臺北市教育局表示，自112年起，每年平均投入約40億元推動「新世代智慧永續校園」計畫，並逐年提高預算規模，115年編列57億元，協助新建校舍取得黃金級綠建築標章與合格級智慧建築標章，同時強化建築耐震係數，降低災害風險與後續修復成本，全面保障師生安全。