北市雙永國小新建校舍決標了 許淑華期待嶄新校園：持續監督工程品質

台北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程第二期歷經6次近期流標後終於順利決標。（圖／翻攝自台北市政府捷運工程局官網）

台北市議員許淑華今（22）日表示，歷經6次流標的信義區雙永國小新建校舍工程近日終於完成決標，未來雙永國小除了有新校舍外，還有新的地下公共停車場，在給學生最好的學習環境之餘，也嘉惠在地居民。

北市永春國小與永吉國小2022年合併成為雙永國小，市府並著手進行校舍暨地下公共停車場新建工程，這可是北市推動以學校為導向的都市發展（EOD）重要指標案例。官員回顧，以打造「社區小學」為藍圖的EOD雙永國小案推動實在不容易，因為要顧到安置計畫和先建後拆等因素，前後將會分2期施工，先把原本永春國小操場作為第一期新建基地，並擴大納入永春忠孝樓及活動中心拆除工程，已在2024年竣工。

廣告 廣告

然而，第二期「雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程」案卻老是卡關，原本編列總工程約新台幣20億元預算，但廠商考慮近年來國際物資價格波動、國內營建人力短缺，加上興建基地正在既有校區，「穿著衣服改衣服」的半半施工法非常麻煩，讓不少廠商考慮預算與風險卻步。

台北市議員許淑華（圖）認為調整招標內容反應市場行情是讓雙永國小新建校舍二期工程早日決標的關鍵。（圖／CTWANT攝影組）

許淑華直指，從第一期拆除工程過渡期至今，校方先以圍籬來隔離老舊校舍區，這造成了學校上下學周邊交通壅塞、動線混亂，接送安全藏隱憂外，居民進出也相當不便。她回顧，從2023年第一期拆除工程還沒完成前，就已經邀集學校、教育局、捷運局等單位，共同研擬施工期間的交通影響、施工期程與施工動線規劃。

許淑華進一步指出，直到2025年發現興建工程老是流標後，自己便多次向台北市長蔣萬安示警並持續追蹤此案，在多次流標與反覆檢討後，才透過調整設計內容、項目等措施，讓整體條件符合市場現況，終於在2025年底以28.12億元讓工程得以順利招標。

許淑華強調，接下來從施工品質乃至工期控管都將會持續緊盯，為學生也為在地居民安全把關。

台北市雙永國小新建校舍工程第一期拆除工作已在2024年完成。（圖／翻攝自台北市政府捷運工程局官網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈

樂園成監獄2／五成早夭！野柳海洋世界又違法繁殖 母子3海豚困小池如囚犯

房市核彈1／「土方之亂」炸全台被迫停工2個月 專家示警留意房價波動