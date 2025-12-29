北市雙薪父母苦喊搶不到「2歲專班」 陳冠安：好評政策該加碼搶救生育率

台北市政府幼托「2歲專班」由於收費實惠吸引大批家長報名，但供不應求之下多數人只能向隅。（示意圖／翻攝自國教署官網）

前國民黨青年部主任陳冠安今（29）日指出，由於「雙薪家庭」已是社會常態，不少幼童需要「2歲專班」銜接家庭照顧與正式學前教育，如果專班供給充足，一定會減輕育兒壓力並促進育齡夫妻的生育意願。

台北市公立幼兒園「2歲專班」是銜接托嬰中心與正式幼兒園學制的重要階段，符合出生資格的幼兒與父母任一方只要共同設籍於台北市，每年約於5月下旬至6月初即可透過「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」進行網路線上登記與抽籤，由於第一胎每月繳費不超過新台幣1,000元，加上第二胎以上或低收、中低收入根本只要付雜費，每班至多16名幼兒就配有2位教師，1比8的師生比可提供了更細緻的全方位照顧，讓各方家長搶著加入而供不應求，這也被視為台北市政府成功的政策。

最近在爭取國民黨台北市內湖與南港區市議員提名的陳冠安也注意到這件事，他坦言假日跑行程時不少雙薪小夫妻就反應「2歲專班」看得到吃不到，自己跑去一查資料發現所言不假，以2024年台北市公共化幼兒園2歲專班來講，核定招生人數只有3,632人，然而實際登記人數卻高達9,395人，等於近6,000人沒辦法被照顧到，背後破萬名勞動人力為此要再砸錢請私人托育，要不就只能放下工作回家帶小孩，對家庭負擔加劇可是惡性循環。

陳冠安指出，現在每位幼兒家長可同時登記「公立」與「非營利」幼兒園，這樣會讓登記重複，首先北市府可以著手修改系統，先過濾出真實需求，進一步精準新增量能，目前看來3,600人是遠遠無法滿足需求，至少要再提高1至2千人為宜。他呼籲，回應台北年輕家庭的托育需求，才能真正減輕年輕世代沉重的育兒負擔，改善少子化海嘯衝擊。

前國民黨青年部主任陳冠安（中）直指北市「2歲專班」供給量能該要逐步增加。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

「2歲專班」在台北市成為不少雙薪家庭的好幫手。（示意圖／報系資料照）

