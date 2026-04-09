北市雙語夏令營登場 城市探索融入英語學習

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臺北市暑假推出雙語夏令營（北市教育局提供）

臺北市雙語夏令營「Taipei on the Move」打造城市探索雙語體驗（北市教育局提供）

為深化雙語教育並豐富學生暑期學習體驗，臺北市教育局今年（115年）暑期攜手北市各雙語教育學校辦理雙語夏令營，課程期間從7月1日至8月22日，推出117梯次、2450個名額，依各校雙語課程特色與多元學習場域，規劃涵蓋藝術創作、城市探索、運動、文化及科技應用等主題課程，營造沉浸式雙語學習環境，讓學生在生活情境中自然運用英語，提升學習動機。

臺北市教育局說明，各校依特色規劃多元課程，學生可跨校選課參與。亮點活動「Taipei on the Move 城市行動雙語夏令營」，帶領西湖國小、舊莊國小、信義國中及雙園國中的學生，透過議會參訪與城市走讀，並搭乘雙層觀光巴士探索臺北市重要地標，結合英語導覽與任務學習，進行英語表達與分享，深化學生對城市的理解與公民意識。

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大佳國小與忠孝國小辦理「漫遊光影城市」雙語夏令營，以城市為主題，結合繪本閱讀、雙語討論及藝術創作，引導學生觀察光影變化與空間美感，培養語言表達與美感素養。大理高中國中部與大理國小合作辦理「活力雙語強棒出擊」夏令營，結合棒球運動、AI科技應用與國際文化學習，透過體能訓練與團隊合作，培養學生英語溝通能力與跨文化理解。

臺北市教育局表示，活動分兩階段辦理報名，第一階段自4月13日上午8時至4月17日中午12時止，第二階段加退選自4月20日上午8時至4月22日下午4時止，相關資訊及報名可上酷課雲平臺查詢。