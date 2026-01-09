北市雨水下水道整修完成

台北市長蔣萬安視察內湖路一段九十一巷雨水下水道結構修補工程。（台北市水利處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市工務局水利處九日表示，歷時十五年的雨水下水道延壽計畫已圓滿落幕，台北市涵蓋七十八個集水區的修繕工程全面完成。該計畫共修復超過二萬七千一百處幹線結構缺陷，強化了市民的防洪保障，也有效減少了淹水問題。

由於台北市的雨水下水道建設年代不一，不少設施經過長年使用已有老化跡象。為維持排水效率和城市基礎設施的完整性，自二００八年起分階段推行雨水下水道延壽計畫，逐步覆蓋結構缺陷調查、設計檢測及修復施工等工作。

截至二０二五年底，關渡和興隆兩個最後階段的集水區修繕工程順利完工，為整個項目畫上完美句點。具體而言，關渡集水區於二０二四年九月動工，並於隔年十月底竣工；興隆集水區則從同年八月底開始，同年十二月中旬順利驗收。各項工程精準如期完成，再次展現台北市在防洪建設上的卓越成績。

水利處表示，目前台北市已建成總長七百十六公里的雨水下水道系統，是全國規模最長的防洪基建。雨水下水道就如同城市的血液循環系統，其通暢與否直接影響防洪安全。而透過此次延壽計畫，七十八個集水區內的所有結構缺陷均獲得有效解決，大幅增強了整體排洪能力，也為都市營造了更穩定可靠的防洪環境。

這項修繕計畫採用多項創新技術，例如，在內湖路一段九十一巷及南港研究院路二段完成老舊箱涵維護過程中，引入了免開挖螺旋內襯工法。此技術不僅有效降低傳統明挖施工對交通、噪音及環境的影響，更顯著提升了結構強度和排水效率，使老舊下水道的壽命得以延長三十至五十年。