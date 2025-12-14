北市電動公車將達千輛 急覓調度站

台北市政府力拚今年底達成1000輛電動公車上路、民國119年公車全電動化。（本報資料照片）

台北市政府目標在今年底達成1000輛電動公車上路、民國119年公車全電動化，市議員許淑華指出，受到東園公車調度站預定地借作市場中繼使用影響，導致進度嚴重落後，估計最快120年才能完成全電動化，市府甚至把調度站移至堤外，但因淹水疑慮難以設置充電樁。台北市交通局回應，目前已有995輛電動公車，至年底可破千輛；市長蔣萬安允諾，在1個月內找到合適地點設置調度站、充電樁。

為推動淨零碳排，交通部訂定「2030年全台公車電動化」目標，北市府也制定「淨零排放管理自治條例」響應，逐步推動公車電動化，預計119年實現市區公車全面電動化，蔣萬安也在7月宣示今年底達到1000輛電動公車目標。

不過，許淑華發現，截至今年10月底，全市3325輛公車中僅有925輛完成汰換，占比僅27.8％為六都最後1名，目前交通局是以平均每年汰換400輛為目標，若北市要在119年前全面汰換，她估算需要再6年，也就是120年才能將全市3325輛汰換完畢，恐將跳票。

許淑華表示，讓時程嚴重延宕主因就是原作為3條繁忙公車路線匯集的東園調度站，原欲作為電動公車充電調度站，但因為借給北市市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，至今仍無法取回土地。

她指出，原定112年完工的魚果市場改建案，目前進度僅46％，要到120年1月才會完工，東園調度站至少要等到120年後才能歸還，意味著119年前，北市恐無法如期興建足額充電樁。

許淑華說，市府甚至把調度站遷移至華中橋堤外，若把充電樁裝在堤外，遇到天候不佳河水暴漲時，將面臨毀損風險及危險疑慮，同時也會增加維護與管理成本，根本無法於堤外設置充電樁，要求市府今年底前確認東園調度站設置公車充電樁場地。

交通局回應，截至12月12日，北市已有995輛電動公車上路，預計年底可突破1000輛，公車業者會在柴油公車屆滿使用年限時汰換為電動公車。

蔣萬安允諾，正在盤點公有土地，會在1個月內找到合適調度站及充電樁設置地點。