北市電動公車遭控陸製有資安疑慮 交通局將全面盤查

北市電動公車數量持續增加，但行車資安相關問題也受到關注。議員顏若芳指出，日前歐洲的挪威和丹麥傳出大陸車廠「宇通」的電動巴士有資安疑慮，有可能透過程式「後門」遠端停止車輛運作，並質疑北市的電動巴士也有相同廠商車型。北市交通局長謝銘鴻表示，將全面盤查。北市公共運輸處長李昆振表示，電動公車由於是中央「國家隊」購入，原則應無陸製，但柴油車部分需再盤點。

北市議員顏若芳指出，日前歐洲的挪威和丹麥傳出大陸車廠「宇通」的電動巴士有資安疑慮，並質疑北市的電動巴士也有相同廠商車型。（翻攝自北市議會直播／徐佑昇台北傳真）

顏若芳表示，前陣子有新聞指出在挪威、丹麥發現大陸製的電動巴士有資安疑慮，可能它有後門能遠端停止車輛運作，並詢問交通局有無掌握狀況。

顏若芳指出，電動車是未來發展趨勢，歐盟自2024年7月7日起，就強制規定所有車商都必須遵守UNECE R155及156的網路安全及軟體更新安全規範，且2027年12月起將開始施行歐洲網路韌性法案，強化規範所有帶有數位元素的附加產品。

顏若芳質疑，北市民權、復興、內湖、重慶、東環、北環、和平幹線公車均有由廈門金龍、比亞迪，甚至宇通所製造的柴油車或電動車款正上路中，甚至有家營運中的客運業者，近3成比率車輛是由宇通製造，讓人擔憂。

顏若芳強調，目前台灣針對公車網路安全及資安的監管機制，只有透過交通部電動公車補助計畫要求系統商必須介接我國公車動態資訊系統；車輛安全審驗中心VSCC的車輛審驗制度，目前也僅是確保公車內電子設備不互相干擾，並無規範資安監管。

她要求，交通局應以歐洲為借鏡，要求所有公車代理商提具資安報告，也應比照挪威委請第三方單位，對北市陸製公車抽樣檢查。

李昆振回應，台北市電動公車有中央相關補助，都是「國家隊」，也符合國家規範，目前新進電動公車都是國產。謝銘鴻表示，交通局會做相關清查。

