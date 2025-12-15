中央社

北市電腦公會會員大會 胡書賓報告 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台北市電腦公會第18屆第1次會員代表大會15日下午在台北國際會議中心舉行，監事會召集人、 華碩共同執行長胡書賓（圖）會中說明工作報告。

中央社記者翁睿坤攝 114年12月15日

北市電腦公會會員大會 胡書賓報告 台北市電腦公會第18屆第1次會員代表大會15日下午 在台北國際會議中心舉行，監事會召集人、 華碩共同 執行長胡書賓（圖）會中說明工作報告。 中央社記者翁睿坤攝 114年12月15日
北市電腦公會會員大會 胡書賓報告 台北市電腦公會第18屆第1次會員代表大會15日下午 在台北國際會議中心舉行，監事會召集人、 華碩共同 執行長胡書賓（圖）會中說明工作報告。 中央社記者翁睿坤攝 114年12月15日

其他人也在看

赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前41
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。

民視 ・ 21 小時前3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長　盛讚延續賴清德理念

黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長　盛讚延續賴清德理念

即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。

民視 ・ 4 小時前149
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...

styletc ・ 5 小時前2
政院擬不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」　網讚：邏輯太強

政院擬不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」　網讚：邏輯太強

國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前89
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆

習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆

中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前411
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根　爆量42萬張登成交王

目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根　爆量42萬張登成交王

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。

鏡報 ・ 7 小時前31
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了

MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了

道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。

中時新聞網 ・ 4 小時前25

中職》續約羅戈、與新洋投達共識 中信兄弟洋投補強有進度

中信兄弟洋投陣容補強有進度，今傳出與新洋投泰勒（Kyle Tyler，暫譯）達成共識，並與今年表現亮眼的洋投羅戈續約，加上原有合約的勝騎士、德保拉，中信新一季洋投陣容已有雛型。泰勒生涯曾在效力天使、教士和馬林魚隊時升上大聯盟，生涯在大聯盟累積15場出賽、防禦率4.31，今年球季他在白襪、費城人和金鶯

自由時報 ・ 2 小時前4
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨

柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。

中天新聞網 ・ 5 小時前76
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱

台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱

台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。

TVBS新聞網 ・ 20 小時前65
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們

藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們

藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。

自由時報 ・ 1 天前571
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！　命理師提醒：別直接丟垃圾桶

資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！　命理師提醒：別直接丟垃圾桶

66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前11
郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」　爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好

郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」　爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好

香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。

鏡報 ・ 4 小時前17
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55%　1萬多人排隊等進場

轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55%　1萬多人排隊等進場

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前11
才傳暴瘦到脫相！吳建豪「最新近照」震撼曝光　周杰倫不忍出手了

才傳暴瘦到脫相！吳建豪「最新近照」震撼曝光　周杰倫不忍出手了

「F4」成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，不過他事後透過五月天阿信直播秀出壯碩又結實的手臂肌肉，強調自己非常健康，才讓粉絲放下心中大石。吳建豪近來為了演唱會緊鑼密鼓練團，昨（14）日也在IG限時動態分享苦練成果，照片曝光後讓網友全嚇壞。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前2
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆　網讚：九州真男人不是叫假的

網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆　網讚：九州真男人不是叫假的

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前140
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣

大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣

大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。

Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前42