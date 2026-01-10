北市青創貸款加碼100萬創業準備金 總額提升至300萬

（中央社記者陳昱婷台北10日電）盼降低青年創業初期資金門檻，台北市青年局今天宣布，在原有最高200萬元的貸款額度外，加碼100萬元的創業準備金，總額度最高300萬元、貸款期間最長5年，且利息全免。

台北市青年局今天發布新聞稿表示，「台北市青年創業融資貸款實施要點」已修正上路，新增最高新台幣100萬元的「創業準備金」方案，讓創業青年在事業剛起步的1年內關鍵期取得更即時、彈性的資金。

青年局說明，去年一整年共受理154件青創貸款申請、核貸金額6522萬元，過程中發現有許多團隊，尤其是創業1年內的新創事業，因為還沒有穩定營收就要投入設備、人力及營運等大量成本，資金壓力成為創業路上一大門檻。

廣告 廣告

青年局表示，此次要點修正目的就是為了替這類青年提供支持，除原有最高200萬元的貸款額度外，可以再申請最高100萬元的創業準備金，讓他們更穩健地完成市場測試與營運布局，依據自身想法及營運規劃大展身手。

青年局說明，申請台北市青創貸款的事業代表人須為成年至未滿46歲、設籍台北市1年以上的青年，並須於申請前3年內完成政府創業輔導相關課程20小時。

登記設立於台北市未滿5年的事業核貸金額最高200萬元、未滿1年事業另可申請100萬元，總額度最高300萬元，貸款期間最長5年，利息由台北市政府全額補貼。（編輯：李亨山）1150110