北市青年局接手台北NPO聚落 首年促成逾300人投入社會創新

〔記者孫唯容／台北報導〕「台北NPO聚落」計畫今年正式由台北市府青年局接手，以「讓青年走進社會、用行動回應城市議題」為核心目標，整合空間營運與青年培力資源，並全新推出「社創新遊計」，課程培力、見習參訪、實習與工作媒合等多元方式，陪伴青年從認識議題到實際行動，首年即促成超過300位青年參與社創相關活動。

青年局表示，承接台北NPO聚落後所推出的「社創新遊計」主要目的在於增進青年社會創新能力、提升社創組織能見度及陪伴支持社會組織成長。在培育青年社會創新能力上，辦理8堂青年社創培力課程、吸引超過140人次參與，辦理4場見習參訪活動，帶領近100人次青年深入理解社會議題，並促成超過60位青年進入社創組織實習或就業。在提升社會創新組織能見度上，媒合17家青年組織參與 Meet Taipei、SEWF 等大型會展，提升社會議題能見度。

廣告 廣告

青年局和 Impact Hub Taipei攜手合作導入教練陪跑與深度輔導，陪伴10家青年社創團隊完成40次輔導，協助團隊釐清策略方向、優化商業模式與提案能力；青年局表示，璦好音樂工作室就在陪跑教練協助下，逐步釐清核心問題與發展方向，強化提案與簡報能力，最終順利通過台北市文化局計畫初選。

錸放科技則透過陪跑輔導，釐清平台定位，聚焦營運效率與獲利模式，重新思考核心價值與差異化，強化價值主張，最終，成功入選第九屆「放大視野想像未來青年創新推動計畫」，展現策略與實踐並進的成果。

青年局指出，聚落於115年度將釋出獨立辦公室與獨立空間各1間，即日起至115年1月2日止開放申請，歡迎各式社會創新組織(非營利組織 NPO、非政府組織 NGO、國際非政府組織 iNGO、社會企業等)，共同擴大青年影響力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

