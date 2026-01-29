北市青年局與北水處辦畫展 鼓勵孩子「創作不是為了得獎」

台北市青年局與台北自來水事業處合作舉辦「小水滴春天畫展」，即日起於青年局一樓大廳展出至3月1日。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市青年局與台北自來水事業處合作，近日舉辦「小水滴春天畫展」，即日起於青年局1樓大廳展出至3月1日。畫展刻意翻轉「非冠即亞」的競賽思維，特別為入選但未獲前三名的作品策展，希望透過實際行動告訴孩子：「創作不只是為了得獎，只要願意投入，每一份努力都值得被看見。」

北水處去年辦理「第2屆水滴永續藝起來繪畫比賽」，經評選後共有約70名學生入圍，最終得獎的30名孩子於市政會議上光榮領取獎項。不過，青年局認為，「孩子花了很長時間創作，卻因為沒有得名，只能把畫帶回家」，十分可惜，故舉辦畫展讓40位孩子的畫作也能被看見、認可，讓努力與創意不再只由名次定義。

觀展民眾認為，小時候為了符合評審老師的美感標準，創作多有受限，不過這次來看展發現孩子的想像力豐富，色彩運用也很繽紛，原先沒有想到可以這樣表達或呈現，大開眼界。她也說，即使沒有得獎，這些創作背後的一筆一劃已經讓畫作閃閃發光。

本次展覽結合永續教育主題，透過孩子的畫筆描繪水循環、節約用水與環境保護的想像。青年局與台北自來水事業處希望，永續不只是課堂上的名詞，而能從孩子的視角被理解，成為家庭日常的行動。

青年局邀請民眾走進青年局大樓，欣賞孩子如何用畫筆迎接春天，也重新思考「在教育與成長的過程中，什麼才是真正值得被看見的成功？」

