北市青年局7/5推出青年學堂特色活動「埕市獵人」

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〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市青年局將於7月5日(日)於大稻埕街區推出青年學堂特色活動「埕市獵人」，結合城市探索、實境解謎、尋寶集章與音樂展演，邀請青年朋友化身城市獵人，穿梭百年街區探索巷弄故事，在破解謎題、蒐集印章的過程中，重新發現台北的文化魅力。青年局長周羿希表示，大稻埕是許多台北人熟悉卻又陌生的地方，大家經常路過，卻不一定真正停下腳步認識這座街區。因此青年學堂這次翻轉傳統走讀、導覽模式，以年輕人喜愛的實境解謎形式規劃「埕市獵人」，希望透過邊走邊玩、逐關破解線索的方式，讓青年在探索街區的過程中認識城市文化，也從不同角度重新發現台北魅力。

青年局說，除了城市尋寶任務外，活動現場也規劃多元舞台演出，邀請金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」人聲樂團，以純人聲和聲展現細膩且富層次的音樂魅力；張雅淳與周伯宇透過月琴與小提琴的創新共演，呈現傳統與現代交融的音樂風貌；Drumily擊樂團則以節奏鮮明、充滿張力的擊樂演出，展現當代擊樂藝術的活力與能量。期待透過城市探索、音樂展演與傳統文化體驗的結合，讓民眾感受大稻埕新舊交織的文化底蘊。

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青年局指出，「埕市獵人」將帶領參與者以全新的視角探索大稻埕。活動採實境解謎形式，完成報到後即可獲得第一道謎題，依循線索前往指定地點完成挑戰、蒐集印章，逐步解開隱藏在街區中的文化故事與地方特色。活動共規劃6道關卡、6枚專屬集章，不需組隊即可自由闖關，讓參與者依照自己的步調穿梭街區，感受大稻埕的歷史紋理與生活魅力。

青年局提到，為增添探索樂趣，本次活動規劃「解謎、集章、抽好禮」機制，完成6道關卡並集滿6枚章後，即可參加抽獎，有機會獲得文創小物及在地特色茶點等大稻埕特色好禮；前60名完成線上報名並於活動當天準時報到者，還可兌換免費似顏繪體驗。透過解謎集章、抽獎及藝文互動等多元設計，讓參與者不只是走訪街區，更能深入認識在地文化故事，留下獨特的大稻埕探索回憶。

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