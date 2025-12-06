北市青年理想生活節擴大登場 互動展演、青創市集嗨翻劍潭

台北市青年局舉辦「青年理想生活節」6、7兩日登場，今年邁入第2屆並擴大舉辦，除了集結青創市集、國際文化體驗及青年互動展演與主題特展，更邀請多組知名人氣樂團接力開唱。（北市青年局提供／丁上程台北傳真）

為鼓勵青年多元發展，以及協助青年更了解北市的各項青年政策與資源，台北市青年局舉辦「青年理想生活節」6、7兩日登場，今年邁入第2屆並擴大舉辦，除了集結青創市集、國際文化體驗及青年互動展演與主題特展，更邀請多組知名人氣樂團接力開唱，打造一場專屬於青年世代的年度生活盛典。台北市長蔣萬安表示，理想生活節首度從室內走到室外，重要是要讓所有年輕朋友盡情揮灑、盡情發揮。

一年一度的「台北青年理想生活節」今年邁入第二屆，有別於上一屆在台北市青年局本部舉辦，今年擴大規模、從室內走向室外，選擇在士林區捷運劍潭站旁的台北表演藝術中心登場。今年首次推出「實驗舞台」，鼓勵青年勇敢上台，以饒舌、舞蹈、自彈自唱及樂器演奏等形式，展現獨特創意與舞台魅力。

此外，主舞台部分，今年更邀請到8組知名樂團與藝人登台開唱，6日已有icyball 冰球樂團、庸俗救星、hue、DrunkMonk等藝人及團體登台，7日則是由Crispy 脆樂團、好樂團、鹿洐人及林潔心接力開唱，輪番帶來搖滾、嘻哈、獨立與療癒系等多元曲風，用音樂唱出青年心聲、點燃城市能量。

與會的蔣萬安在致詞時表示，今年理想生活節有許多的亮點，包括有年輕朋友創業團隊的創業市集，有8組大家很喜歡的表演團體會演出，也有實驗舞台讓年輕朋友大家可以透過各式各樣的表演型態、展現自我。現場還有AI夢想留聲機，讓大家把心中的想法與心聲，透過留言AI轉化成影像，「種種這些設計，希望在場年輕人們都能有個愉快、好體驗的周末下午。」

蔣萬安細數，青年局成立一年多，推動多項青年亮點政策，包括「青年海外實習計畫」，攜手國際知名企業與機構，助台北青年站上國際舞台；「國際實習生計畫」邀請哈佛、普林斯頓、賓大、早稻田等世界頂尖學府學生來台，共同與台北青年市政見習，把世界帶進台北；「台北青年高峰會」則是邀請超過40座城市青年與產官學代表齊聚台北，打造國際交流新高度。

青年局長周羿希表示，邁入第2屆的「台北青年理想生活節」是年度重要活動，集結青年最熱愛的元素：音樂、市集、國際文化體驗與互動展演，打造屬於台北青年的年度盛典。青年局成立一年半以來，看見越來越多年輕世代勇於跨域挑戰、探索新型態職涯，不僅為自己開拓多元機會，也正在共同形塑這個世代的價值樣貌。

