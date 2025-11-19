北市非公有市場及攤販集中場豬肉攤商補助 即日起受理

台北市市場處即日起至12月14日，將造冊受理非屬公有市場及攤販集中場的鮮豬肉攤商，審核通過者每攤可獲得3萬元的補助。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕鮮豬肉攤商受非洲豬瘟衝擊，經濟部給予補助，台北市市場處即日起到12月14日造冊受理非屬公有市場及攤販集中場的鮮豬肉攤商，審核通過者每攤可獲得3萬元補助。

市場處指出，第一梯次的補助對象為台北市權管的公民有零售市場及攤販集中場(區)，已完成造冊，為協助非屬上開場域之生鮮豬肉攤商度過難關，只要實際營業地點位於北市轄區內，且於國內非洲豬瘟疫情前即從事生鮮溫體豬肉的攤商，因配合政府政策暫停販售造成損失，並可提出相關供貨或屠宰證明及切結書者，市場處將會協助符合規定之攤商統一造冊並提報經濟部審核，符合資格者，經濟部會將補助款直接撥入攤商提供之金融帳戶內。

第二梯次之補助申請分為二類方式辦理，第一類為台北市家畜肉類商業同業公會會員，由公會統一造冊送市場處轉請經濟部審核；第二類為非屬第一梯次及上開公會之生鮮豬肉攤商，需主動向市場處提出書面申請，並檢附合格之肉品進貨、供貨、銷貨單或屠宰證明(114年9月1日起至10月31日期間，任一日或任一個月)、現場攤位營業照片、身分證正反面影本及金融帳號存摺封面影本等資料，以郵寄或親送方式送達市場處，信封註明「經濟部豬肉攤商補助申請，攤販科收」，申請期限自即日起至114年12月14日止，以郵戳為憑，證件或相關書表文件不全及逾期者不予受理。

此外，為維護民眾食安權益及疫情管理需求，第二梯次的造冊申請攤商，未來將北市府相關權責機關不定期查察，並列為食安及疫情專案分工之列管對象。

