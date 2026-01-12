北市非法日租套房 罰30萬斷水電

台北市政府加強非法日租稽查，並自一一五年一月一日起改一次怠金，再查獲繼續經營即斷水電。(台北市觀光傳播局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市觀光傳播局十二日表示，加強打擊非法日租套房，從二０二三年一月一日起，對於重複違規的經營者加重處罰，首次違規後將立即斷水斷電。觀傳局長余祥表示，這是對非法業者的嚴正警告，並提醒房東注意出租情況，以保護自身權益。市府將持續加強檢查，確保旅客在台北的住宿安全。

根據規定，對於非法經營的行為，若經過兩次處罰仍未改善，將會斷水斷電。自二０二三年起，若第一次違規被罰三十萬元，則會立即斷水斷電，強調非法經營的風險。

廣告 廣告

觀傳局指出，二０二二年度共處罰三百五十二次，罰款達二千八百四十一萬元，成效在全國首屈一指。面對各種節慶和活動，觀傳局將繼續加強查察，確保旅客安全。對於非法廣告，將處以十萬元以上、一百五十萬元以下的罰款；非法經營日租套房則面臨十萬元以上、二百萬元以下的罰款，並要求停業。

觀傳局提醒房東要負責任，注意房屋的使用情況，避免將房屋租給非法業者，否則將面臨斷水斷電和稅務處罰。許多檢舉案件顯示，承租人可能在未告知房東的情況下，將房屋轉租為日租套房，若被發現，房東需承擔拆除費用，並可能向承租人追討損失。

為了遏止非法日租套房，觀傳局積極協調網路訂房平台下架非法資訊，並與社區合作打擊非法業者。同時，為了提升民眾對合法住宿的認識，觀傳局製作宣導影片和文宣，並在各大平台播放，讓民眾能夠辨識非法日租套房，避免觸法。