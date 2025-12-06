北市面臨「老人住老屋」困境 十年僅補助149例老屋電梯

握好扶手小心上樓，73歲的顏先生住在公寓5樓，過去走樓梯回家大約要花上5分鐘，裝了電梯後只需要短短20秒。北市65歲以上長者占全市24%，居住現況面臨老人住老屋的雙老困境，不過，市府補助老舊建物增設電梯政策上路10年，只有149件成功案例，大安區群賢公寓是第一例。

住戶顏先生說：「哇，那差別太大了，因為我也慢慢上了年紀了的人，要這樣爬樓梯真的非常辛苦，有電梯以後就方便多了。」

北市大安區群賢里長翁鴻源表示，「意見很多，大概2樓的房子，他可能是不需要、覺得他不需要電梯，但是5樓的房子非常非常有需要，因為現在大概高齡化的一個時代來，大家家裡都有長輩。」

推動不成的案例仍占多數，包括取得雜項執照進度緩慢，原因在於同一地號有多棟建物共有人過多拉高門檻難以過半數、一樓住戶用不到電梯持反對態度、違建爭議或是取消法定停車位須繳代金等。北市建管處表示，難推動的主因在於要整合50%所有權人同意，違章的部分建管處會幫忙排除。

北市都發局更新處主秘謝明同說明，「補助金額上限從250萬提升至300萬，補助比例最高可達60%，若為整維策略地區，比例最高80%、經費上限480萬，資格條件也從管委會申請放寬，由過半數住戶同意選定代表人即可。」

針對老舊公寓法空不足、違章處理、意願整合及資金分擔等問題，市府也會持續滾動檢討精進，並提供免費輔導團來協助，辦理現勘及說明會等服務，幫助社區增設電梯。

