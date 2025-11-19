北市頂辦租金連三筆揭露 單價4千元已是基本消費

單坪4千元已是頂級辦公室租金單價基本消費。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕單坪4千元已是頂級辦公室租金單價基本消費，根據內政部實價網最新揭露，9月，臺北市最貴辦公室租金聚落、信義計畫區與周邊至少揭露三筆頂級辦公室租金實價，包括指標台北101大樓、富邦信義A25園區以及巨蛋國際中心，單坪租金最低3900元、最高4500元。

根據最新揭露，9月揭露的三筆臺北市頂級辦公室租金實價，分別是富邦信義A25園區的38樓、38樓之1以及39樓，租賃面積達915.66坪、月租金達366.3萬元，拆算每月每坪租金單價約4千元，揭露租期約5年半，推估總租金超過2.4億元。

接著則是鄰近信義計畫區的「巨蛋商務中心」，最新揭露租賃樓層為6樓，租賃面積約377.4坪、每月租金約146.6萬元，拆算每月每坪租金單價約3900元，揭露租期約3年半，推估總租金超過6千萬元；再來則是台北101大樓的55樓之1，租賃面積約198.48坪、月租金89.8萬元，拆算每月每坪租金單價約4500元，揭露租期約5年，推估總租金超過5千萬元。

台北101、富邦A25及巨蛋國際中心 最新租金揭露

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，信義區頂辦租金持續維持高檔主要是因為未來一年內的新增供給缺貨，供不應求的現象仍未紓解，是需求面拉高競價態勢，再者新完工的頂辦無論在規劃、功能、設備、管理都高出既有舊樓一大截，是供給面推升價格的動能。但值得注意的是，板南線沿線的各站、松江南京、敦北等商圈的新增供給逐漸上市，房東已經展開各種激勵策略拉客，信義區房東要維持高租金，除了商圈特殊性、稀有性之外，恐怕強化更多誘因才能打破大環境不確定的觀望氣氛。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，從實價揭露來看，這幾棟信義區的頂級商辦租金保持在一定的水準，以台北101大樓來說，目前出租率高達95%，這次揭露的成交租金每坪4500元，比去年同一樓層的實登租金單價相比，高出200元，整體來看，台北101的租金仍呈現緩步上漲的趨勢。

