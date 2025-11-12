北市頒獎表揚績優環保志工 61人獲肯定助力淨零城市
台北市環保局為感謝績優環保志義工及義工隊協助推動環境教育及環境保護工作，12日於中油大樓國光會議廳舉辦「114年度績優環保志義工頒獎典禮」，公開表揚8隊績優環保義工隊，以及61名績優環保志工、義工及環保專職人員，由台北市長蔣萬安頒獎並肯定環保志義工付出奉獻，蔣強調，因為有環保義工平日協助環境教育推廣、推動資源回收、社區及學校周邊環境清潔等重要環保政策，才能共創更潔淨、永續淨零的台北。
蔣萬安表示，他在今年6月出席「市長峰會：從巴黎到貝倫一全球氣候行動十週年」分享北市在推動環境永續政策上的具體作為與經驗，其中一項關鍵便是垃圾處理方式的革新。
蔣萬安指出，自民國89年北市創全國之先實施「垃圾費隨袋徵收」制度，到今年全國第一部將2050淨零排放目標及城市轉型路徑入法的《淨零排放管理自治條例》的施行，環保義工一直都是推動北市成為永續城市重要夥伴。
蔣萬安說，北市獲英國智庫評比幸福城市指數榮獲全球第8名，環境面向更是高居全球前4名，並盛讚「擁有強大的回收文化」，國內媒體今周刊第6屆「永續城市 SDGS大調查」，北市連續5年蟬聯「永續城市特優獎」，正是因為有環保義工平日協助環境教育推廣、推動資源回收、社區及學校周邊環境清潔等重要環保政策，才能讓臺北市持續獲得國、內外各項殊榮及肯定。
環保局說明，今年獲獎的績優環保義工隊投入大量時間與心力，發揮創意做環保，例如萬華區糖廍里長葉玲瑜帶領義工清理老舊社區遊民棄置廢棄物，收集落葉及廚餘製作堆肥，打造香草園及菜圃，提升社區綠化；萬華區菜園里長蔡蕙而以運動結合環保，舉辦河濱健走活動，請參加里民沿途撿拾河岸垃圾，維護河川環境。
此外，還有內湖區康寧里長鄭秀鳳與明湖國中合作回收學校制服，讓需要者知福惜「服」；士林區名山里長薛群秀設置二手玩具或衣物無償櫃交換站、流浪植物銀行、貓頭鷹小書屋，實踐資源循環理念；環保義工大隊黃勝宗副大隊長帶領北投區吉慶分隊每年結合社區大學辦理家電義診，於里辦公處屋頂設置太陽能板，於今年獲環境部頒發低碳社區銀級認證，成為低碳社區的典範。
最後還有大安區大學里長吳沛璇舉辦「街道美食派對」宣導惜食及零剩食觀念，與台灣大學氣候永續學程合作，找出社區高溫熱點以及從魚木花開了解氣候變遷的影響，向里民宣導節電及自備餐具；大同區隆和里長沈春華使用「數位里辦便民系統」減少用紙，成立「簡易輔具借用平台」提供給臨時有需求的里民，實踐淨零新生活。
至於學校組績優義工隊部分，北市大同高中環保義工中隊帶領學生走入社區，每年校慶前進行社區淨街活動，舉辦綠色園遊會及環境教育講座推廣綠色生活，以行動提升環境保護意識，讓永續理念在校園紮根。
環保局強調，期望更多社區鄰里投入志願服務及淨零環境教育宣導工作，包括踴躍申請低碳家園認證，鼓勵里民參加環保局節電3％獎百萬活動，節約能源、落實零碳新生活，每一個人累積一小步，共創邁向2050淨零目標的一大步。
